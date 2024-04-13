39.21 / 39.75 42.08 / 42.80
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Глазур для паски без білка: готується на цукровій пудрі

22:26 15 квітня 2024
Глазур для паски

Великодня глазур з декором може бути справжнім витвором мистецтва, якщо підійти до прикрашання святкової випічки креативно. Рецептів глазурі існує досить багато. І серед цієї безлічі прагнемо обрати найвдаліший. Хочеться, щоб глазур була красивою, смачною і приготувати її було б легко.

Рецептом глазурі без використання білка поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— У цієї глазурі без використання білка є низка переваг, — каже Елла Іванова. — Вона швидко сохне, при нарізуванні не кришиться. На пасці ця глазур покривається скоринкою, а всередині залишається досить м'якою.

Глазур на цукровій пудрі

  • 1 чайна ложка желатину
  • 2 столові ложки води
  • 150 г цукрової пудри
  • 4 столові ложки води
  • 1 чайна ложка соку лимона

З'єднуємо цукрову пудру та воду, доводимо до кипіння.

РЕКЛАМА

Желатин залити 2 столовими ложками води.

Даємо цукровому сиропу хвилину постояти та з'єднуємо з желатином.

РЕКЛАМА

Збиваємо та додаємо лимонний сік.

Збиваємо приблизно 3−4 хвилини.

РЕКЛАМА

Прикрашаємо паски.

Раніше Елла Іванова поділилася легким рецептом приготування неймовірно смачної паски.

Також ми розповідали, як пофарбувати яйця на Великдень, використовуючи лише натуральні барвники.

Фото з альбому Елли Іванової

27

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Додайте це в лунку при посадці томатів, і помідори будуть великими та соковитими

Ніжна та ароматна паска

Ніжна та духмяна паска: перевірений рецепт, що вдасться кожній господині

військові

Топ-3 скандальних пунктів мобілізації: у кого заберуть авто, а кого — відправлять на повторну ВЛК

військові

Мобілізація по-новому: які правила працюють вже зараз і що зміниться на початку травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту