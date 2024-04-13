Глазур для паски без білка: готується на цукровій пудрі
Великодня глазур з декором може бути справжнім витвором мистецтва, якщо підійти до прикрашання святкової випічки креативно. Рецептів глазурі існує досить багато. І серед цієї безлічі прагнемо обрати найвдаліший. Хочеться, щоб глазур була красивою, смачною і приготувати її було б легко.
Рецептом глазурі без використання білка поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— У цієї глазурі без використання білка є низка переваг, — каже Елла Іванова. — Вона швидко сохне, при нарізуванні не кришиться. На пасці ця глазур покривається скоринкою, а всередині залишається досить м'якою.
Глазур на цукровій пудрі
- 1 чайна ложка желатину
- 2 столові ложки води
- 150 г цукрової пудри
- 4 столові ложки води
- 1 чайна ложка соку лимона
З'єднуємо цукрову пудру та воду, доводимо до кипіння.
Желатин залити 2 столовими ложками води.
Даємо цукровому сиропу хвилину постояти та з'єднуємо з желатином.
Збиваємо та додаємо лимонний сік.
Збиваємо приблизно 3−4 хвилини.
Прикрашаємо паски.
Раніше Елла Іванова поділилася легким рецептом приготування неймовірно смачної паски.
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Фото з альбому Елли Іванової27
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