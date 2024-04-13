Глазур для паски без білка: готується на цукровій пудрі

Великодня глазур з декором може бути справжнім витвором мистецтва, якщо підійти до прикрашання святкової випічки креативно. Рецептів глазурі існує досить багато. І серед цієї безлічі прагнемо обрати найвдаліший. Хочеться, щоб глазур була красивою, смачною і приготувати її було б легко.

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Рецептом глазурі без використання білка поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— У цієї глазурі без використання білка є низка переваг, — каже Елла Іванова. — Вона швидко сохне, при нарізуванні не кришиться. На пасці ця глазур покривається скоринкою, а всередині залишається досить м'якою.

Глазур на цукровій пудрі 1 чайна ложка желатину

2 столові ложки води

150 г цукрової пудри

4 столові ложки води

1 чайна ложка соку лимона

З'єднуємо цукрову пудру та воду, доводимо до кипіння.

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Желатин залити 2 столовими ложками води.

Даємо цукровому сиропу хвилину постояти та з'єднуємо з желатином.

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Збиваємо та додаємо лимонний сік.

Збиваємо приблизно 3−4 хвилини.

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Прикрашаємо паски.

Раніше Елла Іванова поділилася легким рецептом приготування неймовірно смачної паски.

Також ми розповідали, як пофарбувати яйця на Великдень, використовуючи лише натуральні барвники.

Фото з альбому Елли Іванової

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