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Попит на бензин зростає, але подорожчання палива не буде: експерт назвав причину

19:25 13 квітня 2024
АЗС

У деяких регіонах України через обстріли енергетики зростає попит на бензин. Про це розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, пише «Главком».

«Додатковий попит на бензин в певних регіонах (Харків, Одеса) вже є. Власники мереж заправних станцій підтверджують, що з цими обстрілами по енергетиці реалізація у них зросла. Якщо відключення електрики будуть глобальними і підуть по всіх регіонах, звичайно, що цей попит буде набагато більший», — прогнозує експерт.

Втім Куюн вважає, що підвищений попит не призведе до подорожчання палива. Він наголосив, що на ціну впливає дефіцит, якого в Україні немає.

«Навпаки є постійний профіцит — пального більше, ніж нам потрібно. Відповідно, цінам нема через що зростати», — резюмував директор консалтингової компанії А-95.

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До слова, на ціну бензину не вплинуть і протести на українсько-польському кордоні. Сергій Куюн повідомив, що для ринку несподіванкою був початок протестів восени минулого року, після чого він перейшов на залізницю та почав більше купувати на Півдні. В результаті дефіцит було подолано і про подорожчання можна не турбуватися.

Раніше «ФАКТИ» писали про мережі АЗС, де замість бензину заливають сурогат.

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