Банановий десерт з фініками: можна й тим, хто худне

Навіть якщо ви не любите фініки, цей рецепт міняє все. В поєднанні з бананом (важливо пам'ятати, що цей фрукт не можна споживати с певними продуктами) це не просто смачний десерт, а й корисний. Його можна їсти навіть тим, хто на дієті, і він просто ідеальний для дітей, ділиться кулінарка Софія Гаврильців.

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Склад: 4 середніх банани

100 г фініків

Приготування:

Банани покласти на 1−2 години в морозильну камеру.

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Фініки звільнити від кісточки та залити кип'яченою водою на 2−3 хвилини, злити воду і відправити в чашу блендера. Подрібнити до однорідної маси, далі туди відправити очищені від шкірки банани та ще раз все об'єднати до однорідності.

Подачу десерту зробити у скляному посуді з додаванням фруктів чи натертого на тертці шоколаду.

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А Злата Огнєвіч і Марина Боржемська показали, як починають свій день, і поділилися рецептом ідеального сніданку.

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