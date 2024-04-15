Банановий десерт з фініками: можна й тим, хто худне
Навіть якщо ви не любите фініки, цей рецепт міняє все. В поєднанні з бананом (важливо пам'ятати, що цей фрукт не можна споживати с певними продуктами) це не просто смачний десерт, а й корисний. Його можна їсти навіть тим, хто на дієті, і він просто ідеальний для дітей, ділиться кулінарка Софія Гаврильців.
Склад:
- 4 середніх банани
- 100 г фініків
Приготування:
Банани покласти на 1−2 години в морозильну камеру.
Фініки звільнити від кісточки та залити кип'яченою водою на 2−3 хвилини, злити воду і відправити в чашу блендера. Подрібнити до однорідної маси, далі туди відправити очищені від шкірки банани та ще раз все об'єднати до однорідності.
Подачу десерту зробити у скляному посуді з додаванням фруктів чи натертого на тертці шоколаду.
Раніше «ФАКТИ» публікували найпростіший рецепт улюбленого багатьма смаколика — домашнього чизкейка.
А Злата Огнєвіч і Марина Боржемська показали, як починають свій день, і поділилися рецептом ідеального сніданку.34
Читайте нас у Facebook