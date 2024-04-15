39.21 / 39.75 42.08 / 42.80
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Рятівні» бутерброди на сковорідці в клярі — готуються майже миттєво

16:59 15 квітня 2024
Бутерброд

Після того, як відома дієтологиня розповіла, як зробити бутерброд «правильним», кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як приготувати рятівні бутерброди на сковороді в клярі.

Інгредієнти (на три порції):

Основні:

Хліб білий, скибочка — 8 шт.
Шинка — 150 г
Сир — 150 г

РЕКЛАМА

Для кляру:

Яйця курячі — 1 шт.
Молоко 2,5% - 75 мл
Сіль за смаком
Перець чорний мелений за смаком

Спосіб приготування:

РЕКЛАМА

Крок ½
Шинку та сир нарізати тонкими скибками й розкласти по 4 скибкам хліба, накрити рештою скибок хліба.

Крок 2/2
Змішати інгредієнти для кляру до однорідності. Занурити бутерброди в кляр повністю і обсмажити на добре розігрітій олії по 2−3 хвилини з кожного боку.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати стародавню козацьку закуску, а також бутерброди-сердечка зі шпротною намазкою.

Фото: Depositphotos

211

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Додайте це в лунку при посадці томатів, і помідори будуть великими та соковитими

військові

Мобілізація по-новому: які правила працюють вже зараз і що зміниться на початку травня

троянди

Найгірші сусіди троянд: не садіть «царицю квітів» поруч з цими рослинами

Максим Матерухін

«Я ж вам нічого не казав і нічого не зробив»: такими були останні слова підлітка, вбитого правоохоронцем на фунікулері в Києві

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту