«Рятівні» бутерброди на сковорідці в клярі — готуються майже миттєво

Після того, як відома дієтологиня розповіла, як зробити бутерброд «правильним», кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як приготувати рятівні бутерброди на сковороді в клярі.

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Інгредієнти (на три порції): Основні: Хліб білий, скибочка — 8 шт.

Шинка — 150 г

Сир — 150 г РЕКЛАМА Для кляру: Яйця курячі — 1 шт.

Молоко 2,5% - 75 мл

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: РЕКЛАМА Крок ½

Шинку та сир нарізати тонкими скибками й розкласти по 4 скибкам хліба, накрити рештою скибок хліба. Крок 2/2

Змішати інгредієнти для кляру до однорідності. Занурити бутерброди в кляр повністю і обсмажити на добре розігрітій олії по 2−3 хвилини з кожного боку. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати стародавню козацьку закуску, а також бутерброди-сердечка зі шпротною намазкою.

Фото: Depositphotos

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