«Рятівні» бутерброди на сковорідці в клярі — готуються майже миттєво
Після того, як відома дієтологиня розповіла, як зробити бутерброд «правильним», кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як приготувати рятівні бутерброди на сковороді в клярі.
Інгредієнти (на три порції):
Основні:
Хліб білий, скибочка — 8 шт.
Шинка — 150 г
Сир — 150 г
Для кляру:
Яйця курячі — 1 шт.
Молоко 2,5% - 75 мл
Сіль за смаком
Перець чорний мелений за смаком
Спосіб приготування:
Крок ½
Шинку та сир нарізати тонкими скибками й розкласти по 4 скибкам хліба, накрити рештою скибок хліба.
Крок 2/2
Змішати інгредієнти для кляру до однорідності. Занурити бутерброди в кляр повністю і обсмажити на добре розігрітій олії по 2−3 хвилини з кожного боку.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати стародавню козацьку закуску, а також бутерброди-сердечка зі шпротною намазкою.
Фото: Depositphotos211
Читайте нас у Facebook