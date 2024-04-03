Головне — не поспішайте: п'ять найпоширеніших помилок городників при висадці розсади в ґрунт

Навесні при роботі на городі варто враховувати погодні умови — насіння різних культур приживаються за разних температур. Це ж правило стосуєься й розсади.

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Автори канлу «Моя дача. Сад та город» називають кілька найпоширеніших помилок, яких можуто припуститися дачники.

Поспіх з висадкою: Чекайте, поки небезпека весняних заморозків пройде, перш ніж висаджувати розсаду, оскільки заморозки можуть пошкодити ніжні рослини.

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Недостатня підготорвка грунту: Недостатньо підготовлений ґрунт може утруднити рослинам закріплення та отримання достатньої кількості води та поживних речовин.



Пересушування або залив: Важливо відповідно поливати розсаду, уникати пересушування або перезаливання ґрунту, щоб уникнути стресу для рослин.

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Недостатня відстань між рослинами: Недостатня відстань між рослинами може призвести до конкуренції за воду, світло та поживні речовини, що може призвести до зниження врожаю.



Необережне висаджування: Розсаду слід висаджувати обережно, уникайте пошкодження коріння або стебла, щоб забезпечити їх успішне приживлення.

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Якщо розсада недостатньо розвинулася, є чотири підживлення, які допоможуть їй зміцнитися.

Фото Pixabay

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