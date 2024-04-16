«Ми шоковані і засмучені»: Вільям і Кейт відреагували на події у Сіднеї

Відтоді, як у березні принцеса Кейт оприлюднила свій діагноз, інформація на офіційних акаунтах принца і принцеси Уельських в соціальних мережах майже не з'являлася. Кілька днів тому принц Вільям вперше виступив з особистим повідомленням і прокоментував відставку футболіста збірної Англії. Тепер з'явилося повідомлення, підписане обома членами королівської родини, пише t-online.

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«Ми шоковані і засмучені жахливими подіями в Сіднеї, — йдеться в заяві, поширеній на X та Instagram. — Наші думки з усіма постраждалими, включаючи сім'ї жертв і героїчних рятувальників, які ризикували власним життям, щоб врятувати інших».

Короткий текст підписаний ініціалами «W&C», що означає «Вільям і Кейт».

13 квітня чоловік напав з ножем на дев'ятьох людей у торговому центрі в австралійському мегаполісі Сіднеї. П'ятеро людей загинули на місці, ще один від отриманих поранень помер у лікарні. Серед поранених — дев'ятимісячне немовля. Підозрюваний у скоєнні злочину був згодом застрелений при затриманні поліцією. За словами поліції, він не мав жодних ідеологічних чи інших мотивів.

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Як член Співдружності, Австралія має британського короля Чарльза III на чолі держави. Монарх також висловився з приводу трагедії.

«Ми з дружиною були глибоко шоковані і жахнулися, почувши про трагічну різанину, — йдеться в повідомленні королівської сім'ї, яке було опубліковано в Instagram та інших соціальних мережах. — Наші думки з сім'ями і близькими тих, хто був так жорстоко вбитий в результаті такого безглуздого нападу».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що король Чарльз III відвідає Австралію разом з королевою Каміллою вже за кілька місяців.

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