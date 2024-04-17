Співачка Оля Полякова планує виступити на заході, який організовують на півдні Франції росіяни Євген Чичваркін та Ніка Білоцерківська 25−26 квітня. Про це повідомив у фейсбуці блогер Олексій Голобуцький.

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Зокрема, організатори заходу обіцяють гостям дві вечері «в одній дуже історичній віллі, з однією дуже голосною та прекрасною співачкою».

«З кожного гурмана за тортик Pavlova від Білоцерківської та „найкращий стейк у житті“ від Євгена Чичваркіна візьмуть щонайменше по 10К євро. Гроші обіцяють віддати українським благодійним фондам. Незрозуміло тільки, куди подівся гонорар Полякової, яка „благодійно“, як відомо, і не рота не відкриє», — зазначив Голобуцький.

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Блогер нагадав: Полякова сама зізналася минулої осені після виступу на скандальному весіллі експрокурора Ростислава Ільницького та експрацівниці львівського ДБР Роксолани Москви, що вона «не займається аудитом доходів замовників своїх виступів, а чесно виконує свою роботу за гроші».

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Крім цього, за словами Голобуцького, «хороший русcкий» Чичваркін нещодавно потрапив у скандал, ставши на захист російських олігархів: «Не можу не привітати шановних Петра Авена та Михайла Фрідмана зі зняттям хоча б частини санкцій… Весь цивілізований світ із 13-ма пакетами санкцій не позбавив Путіна грошей і талантів… Без талановитих бізнесменів, і великих, і дуже великих, ніякої Прекрасної Щасливої Росії Майбутнього не буде».

На думку Чичваркіна, санкції, невидача віз та дозволів на роботу, закриття та невідкриття банківських рахунків та компаній, недопуск росіян до країн з відкритою Шенгенською візою є нічим іншим, як «проявами національної дискримінації», тобто «русофобії».

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Ба більше, Чичваркін ще й пригрозив Україні, що націоналізований Sense-Bank (колишній «Альфа-банк Україна») доведеться повернути Фрідману та Авену.

«Ось як! Повернути тій самій „Альфі“, яка кредитує майже половину проєктів Міноборони раши», — написав Голобуцький.

Поляковій, схоже, ніколи думати про те, чим дихають її замовники, констатував блогер, адже вона просто «чесно заробляє гроші».

«І якщо для маскування вечері потрібно видавити з себе пару слів українською в обіймах з Чичваркіним — немає питань. Інакше не заплатять», — додав Голобуцький.

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