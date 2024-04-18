Щоб наступного разу були яскравими і рясними: що робити з тюльпанами після того, як вони відцвіли

Тюльпани — одні з найпопулярніших цибулинних рослин, які прикрашають весняні клумби. Хоча під час цвітіння вони виглядають надзвичайно декоративно, але після цього втрачають свою декоративну цінність. Варто знати, що робити з тюльпанами після того, як вони відцвіли, пише Deccoria.

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Після закінчення цвітіння тюльпанів слід пам'ятати про важливий догляд за ними. Саме від цього залежить, чи будуть вони цвісти наступного сезону і наскільки рясно. Ключовою процедурою є так зване «пасинкування», тобто видалення маточки та насіннєвих коробочок на кінці квітконоса. Це можна зробити механічно (зрізавши гострим секатором, ножем або ножицями) або зламавши маточку пальцями. Це дозволить рослині спрямувати свою енергію на розвиток коренів і дочірніх цибулин. Якщо цим знехтувати, тюльпани почнуть зав'язувати насіння, що негативно позначиться на стані всієї рослини.

У той же час варто не забувати акуратно поливати тюльпани протягом певного періоду часу, щоб дати можливість цибулинам регенерувати. Також важливо не видаляти листя рослин відразу після цвітіння, а лише залишити їх до того моменту, поки вони не почнуть самостійно засихати. Саме вони, здійснюючи фотосинтез, забезпечують тюльпани необхідними поживними речовинами для росту і розвитку цибулин.

Після цвітіння і видалення квітів надземна частина тюльпанів починає відмирати. Тоді варто подбати про те, щоб цибулини рослин благополучно дожили до наступного сезону. Коли листя починає жовтіти і в'янути (приблизно в червні), цибулини тюльпанів слід викопати з грядки і підготувати до зберігання. Їх слід очистити від ґрунту і видалити сухе коріння та листя.

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Наступним кроком є просушування (природним шляхом) і перенесення в прохолодне, темне, сухе і провітрюване приміщення, де температура тримається в межах 5−10 градусів Цельсія. Цибулини тюльпанів можна зберігати як розсипом, так і в ящиках з піском або торфом. Вони зберігаються до вересня, після чого їх висаджують безпосередньо в ґрунт.

Чому цибулини тюльпанів потрібно викопувати? Більшості сортів цих рослин необхідно пережити період спокою. Через несприятливі зміни в ґрунті протягом літніх місяців цибулини тюльпанів можуть серйозно постраждати. Викопування запобігає розвитку грибкових захворювань, які процвітають у вологому і нагрітому ґрунті. Крім того, це також допомагає запобігти надмірному ущільненню цибулин. Викопування тюльпанів гарантує, що рослини будуть пишно цвісти в наступному сезоні, а також будуть більш стійкими до хвороб і шкідників.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно зробити, щоб насолоджуватися ранніми квітами протягом тривалого часу.

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