Казка у саду навесні: як насолоджуватися ранніми квітами протягом тривалого часу

Навесні нарциси, братки, тюльпани та інші сезонні квіти створюють веселі кольорові сплески в садах і квіткових горщиках. Експертка з садівництва Бріджит Госс пояснила, як можна насолоджуватися цими рослинами протягом тривалого часу, пише видання Garten.

Якщо ви забули полити і рослини виглядають повністю висохлими, найкраще поставити їх у відро з водою на кілька годин або на ніч. Зазвичай рослини відновлюються таким чином. Після цього дайте квітам добре стекти, оскільки занадто тривале перебування на водяній бані може призвести до відмирання коренів. Просто видаліть зігнуті квітконоси біля основи стебла.

Якщо купуєте нарциси у горщику і потрібно висадити їх в саду, треба легко розділити цибулини і розмістити їх окремо між іншими рослинами. Для цього візьміть горщик в обидві руки і обережно розсуньте цибулини великими пальцями. Таким чином зберігається якомога більше коренів. Щодо глибини посадки: цибулинні квіти зараз, навесні, поміщають у ґрунт трохи вище цибулини. Коли листя висохне, цибулини можна вийняти і зберігати в прохолодному місці протягом літа — до тих пір, поки вони не будуть знову посаджені в землю восени. Тоді, однак, їх поміщають на одну висоту цибулини глибше в ґрунт.

До речі, після цвітіння видаляють лише квітконоси. Листя тепер збирає запасні речовини, які зберігаються в цибулині. Це єдиний спосіб, завдяки якому цибулинні квіти можуть знову зацвісти наступної весни. Тому залишайте листя на цибулинах, щоб мати гарні квіти наступного року.

У деякі роки братки цвітуть до червня. Щоб нові квіти утворювалися знову і знову, стебла, що відцвіли, потрібно видаляти. Інакше вони можуть утворити насіння і забрати багато сил у рослини. Однак бутони і зів'ялі квіти часто плутають між собою. Прибираючи рослини, бажано завжди видаляти стебла біля основи рослини.

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