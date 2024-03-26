38.99 / 39.53 42.35 / 43.05
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Це вражає»: як Бен Аффлек і Дженніфер Лопес врятували свій шлюб

21:57 26 березня 2024
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес прийняли різні способи життя один одного, щоб зміцнити свої стосунки. Інсайдер стверджує, що голлівудське подружжя вирішило не зважати на свої розбіжності. Говорячи про участь Аффлека в нещодавно випущеному документальному фільмі Лопес, джерело поділилося: «Той факт, що Бен взагалі брав участь у ньому, вражає більшість сторонніх, але він робить це, тому що це важливо для Дженніфер», пише thenews.com.pk.

«З віком вони більше приймають одне одного й менше засмучуються через свої розбіжності. Багато в чому це і його історія теж», — поділився інсайдер.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Джей Ло нещодавно випустила свій документальний фільм на Prime Video, який розповідає про її шлях зцілення від минулих травм та романтичні стосунки з Аффлеком. У розмові з Daily Mail експерт з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала жести подружжя та їхню «хімію» перед камерою. Вона вважає, що Лопес «вичавила максимум драми зі своєї правди», а Аффлека зробила схожим на «незручну» дитину.

Читайте також: Дженніфер Лопес влаштувала своїм близнюкам день народження в Японії

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
116

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Патрульна поліція

Влетить у копійчину: у Раді планують підвищити для водіїв штрафи за поширене порушення

Україна&nbsp;— Ісландія

Україна зі скасованим голом дотиснула Ісландію і здобула путівку на Євро-2024: відеоогляд матчу

Ксенія Мішина та Сергій Пількевич

«Вже не Холостячка»: Ксенію Мішину привітав Григорій Решетнік

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту