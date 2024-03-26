«Це вражає»: як Бен Аффлек і Дженніфер Лопес врятували свій шлюб

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес прийняли різні способи життя один одного, щоб зміцнити свої стосунки. Інсайдер стверджує, що голлівудське подружжя вирішило не зважати на свої розбіжності. Говорячи про участь Аффлека в нещодавно випущеному документальному фільмі Лопес, джерело поділилося: «Той факт, що Бен взагалі брав участь у ньому, вражає більшість сторонніх, але він робить це, тому що це важливо для Дженніфер», пише thenews.com.pk.

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«З віком вони більше приймають одне одного й менше засмучуються через свої розбіжності. Багато в чому це і його історія теж», — поділився інсайдер.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Джей Ло нещодавно випустила свій документальний фільм на Prime Video, який розповідає про її шлях зцілення від минулих травм та романтичні стосунки з Аффлеком. У розмові з Daily Mail експерт з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала жести подружжя та їхню «хімію» перед камерою. Вона вважає, що Лопес «вичавила максимум драми зі своєї правди», а Аффлека зробила схожим на «незручну» дитину.

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