Мох для декору пасок: просто та гарно

Великдень вже незабаром. І вже зараз потрібно продумати декор пасок. Великодню випічку прикрашають зефіром, безе, маршмелоу, горіхами, цукатами. Також популярний декоративний мох.

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Про секрети його створення «ФАКТАМ» розповіла українська кондитерка Вікторія Дейнега.

- Декоративний мох — фактично це бісквіт, — говорить Вікторія Дейнега. — Ним можна прикрашати паски, пряники, торти… Прикріпляють мох на паску за допомогою цукрово-білкової глазурі або глюкозного чи інвертного сиропу.

Декоративний кондитерський мох 25 г борошна

12 г цукру

1 яйце

5 г розпушувача для печива

30 г глюкозного або інвертного сиропу (або меду)

3−4 краплі харчового барвника зеленого

3−4 г ванільного цукру.

Змішуємо просіяне борошно і розпушувач.

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Яйце збиваємо із цукром до збільшення маси удвічі, додаємо глюкозу, збиваємо. Додаємо барвник. Якщо він сухий, то попередньо його розведіть водою згідно інструкції на упаковці та додавайте поступово, регулюючи бажану насиченість кольору. Додайте борошно з розпушувачем. Вимішуємо лопаткою.

Розділити тісто на 3 великі або 5 маленьких одноразових паперових стаканчиків. Заповнюємо кожен на три чверті.

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Готуємо у мікрохвильовій печі від від 1 до 3 хвилин, залежить від потужності вашої мікрохвильовки. Дістаємо стаканчики. Даємо охолонути. Розрізаємо стаканчик і дістаємо готовий мох. Використовуємо для декорування паски.

Як перевірити чи готовий бісквіт? Пробуємо дерев’яною палочкою, вона повинна залишатись сухою, якщо бісквіт готовий.

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Нагадаємо рецепт дуже смачної паски.

Фото з альбому Вікторії Дейнеги

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