Новий смак звичних продуктів: салат «не для вечері» від дієтологині Світлани Фус
Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше запропонувала рецепт запіканки «Крупник», поділилася рецептом салату з буряком, попередивши, що цю страву краще не готувати на вечерю.
«Для тих, хто хоче отримати нові смаки зі звичних продуктів, дуже смачний салат з буряка та руколи», — пише дієтологиня у соцмережах та докладно розповідає, як його приготувати.
Інгредієнти (на 1 порцію):
- Буряк варений — 100 г;
- Рукола — 2 жмені;
- Гірчиця в зернах — 1 ч.л.;
- Фета — 15 г;
- Горіхи або насіння — 5 г;
- Олія оливкова — 10 мл.
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Приготування:
- Руколу викласти у миску та додати нарізаний на невеликі шматочки буряк.
- Фету порізати довільними шматочками, а горіхи — дрібними.
- Перемішати інгредієнти, додавши гірчицю та оливкову олію.
«Додаємо такий салат до сніданку чи обіду. Не на вечерю. І пам’ятаємо про добові норми продуктів», — зауважила Світлана Фус.
Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом салату з буряком, зеленим горошком, оселедцем та зеленою цибулею.
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