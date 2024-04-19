Новий смак звичних продуктів: салат «не для вечері» від дієтологині Світлани Фус

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше запропонувала рецепт запіканки «Крупник», поділилася рецептом салату з буряком, попередивши, що цю страву краще не готувати на вечерю.

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«Для тих, хто хоче отримати нові смаки зі звичних продуктів, дуже смачний салат з буряка та руколи», — пише дієтологиня у соцмережах та докладно розповідає, як його приготувати.

Інгредієнти (на 1 порцію): Буряк варений — 100 г;

Рукола — 2 жмені;

Гірчиця в зернах — 1 ч.л.;

Фета — 15 г;

Горіхи або насіння — 5 г;

Олія оливкова — 10 мл.

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Приготування: РЕКЛАМА Руколу викласти у миску та додати нарізаний на невеликі шматочки буряк.

Фету порізати довільними шматочками, а горіхи — дрібними.

Перемішати інгредієнти, додавши гірчицю та оливкову олію.

«Додаємо такий салат до сніданку чи обіду. Не на вечерю. І пам’ятаємо про добові норми продуктів», — зауважила Світлана Фус.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом салату з буряком, зеленим горошком, оселедцем та зеленою цибулею.

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Фото — скріншот

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