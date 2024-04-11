Запеканка «Крупник» від Світлани Фус: страва, яка стане постійним гостем на вашій кухні

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше назвала чотири правила здорового сніданку, запропонувала рецепт запіканки «Крупник».

«Це страва, до якої спочатку ставишся скептично, але згодом вона стає постійним „гостем“ на вашій кухні», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах і додає, що запеканку можна зробити і солодкою, і солоною. Цього разу дієтологиня приготувала «Крупник» з кисломолочним сиром та курагою.

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Інгредієнти: Булгур відварений — 300 г;

Сир кисломолочний — 200 г;

Яйця — 3 шт.;

Курага — 40 г.;

Цукор — неповна ложка;

Масло — 5 г для змащування форми.

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Приготування: РЕКЛАМА Взбийте яйця з цукром, додайте до суміші охолоджений варений булгур.

Додайте кисломолочний сир та перемішайте.

Подрібніть курагу та додайте до суміші, ретельно все перемішайте.

Відправляйте в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хв.

«Ви можете використовувти будь яку кашу, досить незвично смакує з гречаною. Залишок „Крупника“ можна поділити на порції та заморозити. Після розморожування достатньо розігріти його кілька хвилин в духовці і смакувати він буде як свіжий», — додає Світлана Фус.

Раніше учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко поділилася рецептом запіканки з курячою печінкою.

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Фото — скріншот

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