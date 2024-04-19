Домашня халва: смачно так, що не відірватися
Халва буває різною: соняшниковою, горіховою, кунжутною, шоколадною… Все це зараз можна купити практично в будь-якому супермаркеті. Але є халва, яку не купиш у магазині, — домашня. Її можна приготувати лише самостійно.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Ця халва готується без випічки та борошна, — каже Елла Іванова. — Вона смачніша, ніж у магазині. Смак дуже залежить від насіння. Чим воно якісніше, тим смачнішою вийде халва.
Домашня халва
- 500 г сирого насіння соняшнику
- Дрібка солі
- 1 білок
- 200 г цукру
- 70 г води
Насіння обсмажуємо до готовності. Гарячим подрібнюємо, додавши 30 г меду та 15 г рослинної олії.
Білок із сіллю збиваємо.
З'єднуємо цукор та воду. Уварюємо приблизно 3−4 хвилини (капаємо сироп у холодну воду, якщо виходить кулька, то готово).
З'єднуємо білок та цукровий сироп. Збиваємо 2 хвилини.
З'єднуємо з насінням. Перемішуємо. Перекладаємо у форму, яку поміщаємо у холодильник.
І смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом приготування домашнього морозива.
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Фото з альбому Елли Іванової45
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