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Домашня халва: смачно так, що не відірватися

22:28 23 квітня 2024
домашня халва

Халва буває різною: соняшниковою, горіховою, кунжутною, шоколадною… Все це зараз можна купити практично в будь-якому супермаркеті. Але є халва, яку не купиш у магазині, — домашня. Її можна приготувати лише самостійно.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ця халва готується без випічки та борошна, — каже Елла Іванова. — Вона смачніша, ніж у магазині. Смак дуже залежить від насіння. Чим воно якісніше, тим смачнішою вийде халва.

Домашня халва

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  • 500 г сирого насіння соняшнику
  • Дрібка солі
  • 1 білок
  • 200 г цукру
  • 70 г води

Насіння обсмажуємо до готовності. Гарячим подрібнюємо, додавши 30 г меду та 15 г рослинної олії.

Білок із сіллю збиваємо.

З'єднуємо цукор та воду. Уварюємо приблизно 3−4 хвилини (капаємо сироп у холодну воду, якщо виходить кулька, то готово).

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З'єднуємо білок та цукровий сироп. Збиваємо 2 хвилини.

З'єднуємо з насінням. Перемішуємо. Перекладаємо у форму, яку поміщаємо у холодильник.

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І смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом приготування домашнього морозива.

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Фото з альбому Елли Іванової

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