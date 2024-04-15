Тісто пухке, випічка невагома: готуємо крафіни до Великодня
Великодня випічка — одна з найсмачніших. Це і крафіни, і паски з самим різним смаком. Крафіни з'явилися в Австралії 2013 року, відтоді вони активно завойовують популярність у всьому світі. В основі завжди здобне дріжджове тісто, яке прошаровується м'яким вершковим маслом. Приготуйте, бо це дійсно смачно, ділиться кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій.
Інгредієнти:
- Молоко — 220 мл
- Борошно — 700 г
- Яйце — 2 шт.
- Яєчні жовтки — 4 шт.
- Цукор — 80 г
- Ванільний цукор — 15 г
- Масло — 80 г в тісто і 100 г для змащування
- Дріжджі — 40 г
- Сіль — 1 ч. л.
- Родзинки — 100 г
Приготування:
Розмішати молоко, дріжджі, цукор. Залишити на 15 хвилин.
Яйця і жовтки збити міксером. Вилити в борошно дріжджі, яйця і розтоплене масло.
Замісити тісто, щоб не липло до рук. При потребі трішки додати борошна.
Поставити в тепле місце на 1 годину.
Розділити тісто на три частини й виробити крафіни. Кожну частину тоненько розкачати, змастити маслом і викласти родзинки. Згорнути в рулет, розрізати вздовж. Кінці скрутити равликом у вигляді башти. Викласти в форми (в мене вийшло дві форми діаметром 13 см і одна 9 см) й дати постояти близько 1 год.
Випікати при температурі 180 градусів 10 хвилин, далі при 170 градусах ще 30 хвилин.
Раныше «ФАКТИ» публікували ще один рецепт до Великодня — домашньої ковбаси зі свинини.
74
Читайте також: Готуємося до Великодня: оригінальний спосіб фарбування яєць
Читайте нас у Facebook