Тісто пухке, випічка невагома: готуємо крафіни до Великодня

Великодня випічка — одна з найсмачніших. Це і крафіни, і паски з самим різним смаком. Крафіни з'явилися в Австралії 2013 року, відтоді вони активно завойовують популярність у всьому світі. В основі завжди здобне дріжджове тісто, яке прошаровується м'яким вершковим маслом. Приготуйте, бо це дійсно смачно, ділиться кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Молоко — 220 мл

Борошно — 700 г

Яйце — 2 шт.

Яєчні жовтки — 4 шт.

Цукор — 80 г

Ванільний цукор — 15 г

Масло — 80 г в тісто і 100 г для змащування

Дріжджі — 40 г

Сіль — 1 ч. л.

Родзинки — 100 г

Приготування:

Розмішати молоко, дріжджі, цукор. Залишити на 15 хвилин.

РЕКЛАМА

Яйця і жовтки збити міксером. Вилити в борошно дріжджі, яйця і розтоплене масло.

Замісити тісто, щоб не липло до рук. При потребі трішки додати борошна.

Поставити в тепле місце на 1 годину.

РЕКЛАМА

Розділити тісто на три частини й виробити крафіни. Кожну частину тоненько розкачати, змастити маслом і викласти родзинки. Згорнути в рулет, розрізати вздовж. Кінці скрутити равликом у вигляді башти. Викласти в форми (в мене вийшло дві форми діаметром 13 см і одна 9 см) й дати постояти близько 1 год.

Випікати при температурі 180 градусів 10 хвилин, далі при 170 градусах ще 30 хвилин.

РЕКЛАМА

Раныше «ФАКТИ» публікували ще один рецепт до Великодня — домашньої ковбаси зі свинини.

74

Читайте нас у Facebook