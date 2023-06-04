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Клуб споживачів

Не поспішайте охолоджуватися: п'ять причин, чому не варто включати кондиціонер в автомобілі відразу після запуску двигуна

16:29 4 червня 2023
Автівка

Влітку автовласники мають враховувати певні моменти, щоб вберегти особистий транспорт від негативних впливів спекотної погоди.

Видання «Автосота» звертає увагу на питання, яке серед автовласників є дискусійним — чи можна включати кондіціонер в автівці одразу чи краще трохи зачекати. На думку автора, другий варіант краще. Цому є 5 пояснень.

По-перше, салон автомобіля сильно нагрівається — гарячий пластик, особливо у старих китайських машин, виділяє різні шкідливі речовини. Водій вдихає їх, а «кондей» прискорює процес, бо починає ганяти повітря салоном.

По-друге, нагріваєтся і випарник. Якщо його не чистили, то через повітропроводи в організм людини потрапляють ще й бактерії, що викликають різні застудні захворювання. Тому легше відкрити вікна, щоб швидко випустити розпечене повітря, ніж змусити напружуватися кліматичну установку.

По-третє, компресор обертається завдяки роботі силового агрегату, а на будь-який двигун внутрішнього згоряння спочатку після пуску йде підвищене навантаження. Йому потрібна енергія, щоб провернути колінвал, а тут втручаються ще й сторонні споживачі.

По-четверте, акумулятор змушений видавати підвищений пусковий струм. Якщо постійно користуватися «кондеєм» таким чином, можна отримати хронічний недозаряд АКБ. Генератор його компенсувати не здатний. Батарея поступово почне деградувати та її доведеться викинути.

По-п'яте, наслідком бажання якнайшвидше охолодитись є зростання витрати палива. За результатами вимірів низки автоекспертів, у перші хвилини роботи двигуна він підскакує на 25%. Потім, коли двигун виходить на штатний режим, потрібні меньші обсяги.

Зазначається, що у низці моделей Citroеn після запуску двигуна «кондей» та фари включаються тільки через п’ять секунд. Це так звана функція відстрочення навантаження.

До речі, власники новеньких автівок мають бути уважними і частіше провітрювати салон. Адже в машинах, що тільки, но зійшли з конвейєру, активно виділяються різні хімічні сполуки — з оббивки сидінь, пластмасових деталей і клею.

Фото Pixabay

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