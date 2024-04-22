Агроволокно не повинно торкатися рослини: аграрій-практик розповів про тонкощі спасіння розсади від приморозків

В Україні суттєво погіршилась погода, і дачники всі зусилля направили на рятування розсади від перших приморозків. Звичайно, наявність теплиці зменшує ризики втрати рослин — достатньо занести в теплицю буржуйку або простий обігрівач.

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Можна також накрити ще невелику розсаду, яка не набралась сил. Але що робити з розсадою, яка знаходиться у відкритому ґрунті? Про це розповів автор YouTube -каналу «Все своє».

За його словами, треба зробити рослинам необхідний мікроклімат. Якщо зранку полити розсаду, щоб земля прогрілася, тоді вона буде зберігати тепло. Коли світить сонечко й волого, то розсада гарно прогріється.

До того ж можна накрити агроволокном. Але якщо розсада висаджена у ґрунт, то крім агроволокна нічого не допоможе. Накривання відрами захищає лише від сонця та вітру, але від низьких градусів не захистить.

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Але з агроволокном треба знати таку деталь — воно не повинно торкатись рослини.

«Якщо розсаду прикривати агроволокном, то необхідно, щоб воно не торкалось рослини», — зазначає аграрій.

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За його словами, варто прикриття покласти зверху на парничок. Адже на тканину від землі поступає волога, вона починає підпотівати. Якщо приморозок верхній, то всі листочки, які торкаються агроволокна, так само мерзнуть.

Так потрібно захищати розсаду томатів, перцю, огірків, капусти.

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А от на полуницю краще поставити пакільчики, щоб розтягнути захисну тканину.

Щоб не померзла картопля, її потрібно просто загорнути.

«Такий захист спасе від морозу, а картопля буде рости й буде міцною», — додав городник.



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