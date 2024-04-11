Не зможуть утримати лінію фронту: експерти про українські безпілотники та дефіцит боєприпасів

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню BILD, що Україна успішно виробляє безпілотники, але вони не можуть замінити системи протиповітряної оборони, далекобійні ракетні системи або артилерію.

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Українські війська частково пом'якшили наявний дефіцит артилерійських боєприпасів, використовуючи безпілотники (FPV) для відбиття атак російської піхоти й бронетехніки. Хоча артилерійські системи можуть завдавати набагато потужніших ударів, ніж боєприпаси, скинуті з безпілотників.

Українські безпілотники здатні вивести бронетехніку з ладу під час бойової операції, але з відносно легким корисним навантаженням навряд чи здатні повністю її знищити. Системи радіоелектронної боротьби та посилена броня також можуть ускладнити завдання удару по конкретній точці на бронетехніці, хоча технологічна і тактична конкуренція може створювати періодичні вікна можливостей для наступу або оборони для отримання переваги, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Агентство Reuters повідомило: українські пілоти БПЛА визнали, що не зможуть утримати лінію фронту без артилерії та піхоти. Українським військам вдалося частково відбити зростаючий темп російських механізованих атак протягом останніх тижнів, попри нестачу боєприпасів.

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Здатність України відбивати механізовані атаки за допомогою безпілотників частково допомагає, однак постійна нестача артилерії позбавляє українські війська можливості знищувати броньовану техніку швидко та у великій кількості.

Командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Крістофер Каволі попередив, що перевага в артилерії в російських військ вздовж лінії фронту наразі становить п'ять до одного. Але за кілька тижнів російські війська можуть мати перевагу в артилерії 10 до одного, якщо Сполучені Штати й надалі зволікатимуть з наданням військової допомоги Україні.

ISW додає, що затримки із західною військовою допомогою змушують українських військових випробовувати матеріально-технічні засоби й що українські війська змушені приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони ціною людських життів і втрачених територій.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, запаси німецьких зенітно-ракетних комплексів Patriot для можливої передачі Києву вичерпані.

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