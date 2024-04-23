Картопляна піца в духовці: нереально смачний рецепт фіналіста шоу «МастерШеф»

Піца може бути не тільки класична або на основі кабачків. Спробуйте рецепт картопляної піци. В її основі тісто з картоплі, яке створює неймовірну соковитість і легкість. Піца, приготована на картопляній основі, виходить дуже смачна та ситна, стверджує фудблогер, фіналіст кулінарного шоу «МастерШеф» Самвел Адамян. Поєднання картоплі, помідорів і сиру створює чудовий ансамбль у кожному шматочку цієї неймовірно смачної піци.

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Інгредієнти: Картопля — 4−5 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Яйця — 3 шт.

Молоко — 1 склянка

Борошно — 200 г

Помідор — 3 шт.

Сир твердий — 150 г

Моцарела — 60 г

Пармезан — 60 г

Салямі — 80 г

Зелень петрушки

Оливкова олія

Кетчуп, майонез, сіль, перець за смаком

Приготування:

Картоплю очистити, натерти на тертці та залити холодною водою. Відставити на 15 хвилин. Тим часом півкільцями нарізати цибулю.

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Злити воду з картоплі, добре віджати. Додати до картоплі цибулю, перемішати.

У глибокий посуд розбити яйця, влити молоко, додати сіль, перець. Перемішати вінчиком. Частинами ввести борошно, щоразу добре перемішуючи, щоб не було грудочок. Влити 2 ст. ложки оливкової олії, перемішати.

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Отримане тісто з'єднати з картопляною масою, добре перемішати.

Деко застелити пергаментним папером, змастити оливковою олією. Викласти на деко картопляне тісто і рівномірно розподілити. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

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Потім дістати деко з духовки. На картопляну основу нанести кетчуп і майонез на свій смак, викласти нарізані кружечками салямі, помідори. Можна додати мариновані огірки. Посипати шматочками моцарели, натертими пармезаном і твердим сиром.

Знову поставити в духовку за тієї ж температури ще на 25 хвилин.

Готову картопляну піцу посипати зеленню, розрізати на порційні шматочки і подавати до столу. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, у чому секрет чарівної піци Кейт Міддлтон.

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