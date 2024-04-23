Салат з броколі та сиру фета: чудова ідея до Великодня за рецептом відомої співачки
Святковий стіл неможливо уявити без салатів. Можливо, тому що салат — це феєрверк смаків. Завжди цікаво відкривати для себе та своїх близьких нові поєднання. А чи вирішили ви вже, які салати будуть у вас на святковому столі? Якщо ні, то варто це зробити вже зараз, адже Великдень наближається. Завчасне планування допоможе зробити меню різноманітним, та ще й досить бюджетним. Адже спонтанні покупки продуктів, навпаки, ведуть до зайвих витрат. Мабуть, кожен у цьому переконувався.
Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилася українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.
— Цей салат смачний та й вигляд має апетитний, — говорить Анна Конда. - Спробуйте приготувати — і матимете власну думку.
Салат з броколі та сиру фета
Інгредієнти на 4 порції
Броколі — 1 шт. (середнього розміру)
Яйця курячі (відварені) — 3 шт.
Сир фета — 150−200 г
Червона цибуля — 1 шт. (маленька)
Кріп — 50 г
Йогурт для заправки (150 г)
Відварюємо яйця. Відварюємо кілька хвилин броколі. Подрібнюємо їх, додаємо сир, кріп, цибулю та йогурт і все перемішуємо.
Раніше Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом салату з огірком та курячим філе — для тих, хто турбується про струнку фігуру.
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Фото з альбому Анни Конди34
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