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Салат з броколі та сиру фета: чудова ідея до Великодня за рецептом відомої співачки

22:25 25 квітня 2024
салат

Святковий стіл неможливо уявити без салатів. Можливо, тому що салат — це феєрверк смаків. Завжди цікаво відкривати для себе та своїх близьких нові поєднання. А чи вирішили ви вже, які салати будуть у вас на святковому столі? Якщо ні, то варто це зробити вже зараз, адже Великдень наближається. Завчасне планування допоможе зробити меню різноманітним, та ще й досить бюджетним. Адже спонтанні покупки продуктів, навпаки, ведуть до зайвих витрат. Мабуть, кожен у цьому переконувався.

Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилася українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

— Цей салат смачний та й вигляд має апетитний, — говорить Анна Конда. - Спробуйте приготувати — і матимете власну думку.

Анна Конда: «Цей салат дуже смачний»

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Салат з броколі та сиру фета

Інгредієнти на 4 порції

Броколі — 1 шт. (середнього розміру)

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Яйця курячі (відварені) — 3 шт.

Сир фета — 150−200 г

Червона цибуля — 1 шт. (маленька)

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Кріп — 50 г

Йогурт для заправки (150 г)

Відварюємо яйця. Відварюємо кілька хвилин броколі. Подрібнюємо їх, додаємо сир, кріп, цибулю та йогурт і все перемішуємо.

Раніше Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом салату з огірком та курячим філе — для тих, хто турбується про струнку фігуру.

Читайте також: Мандариновий салат зі свіжою зеленню: для тих, хто дбає про фігуру та здоров’я

Фото з альбому Анни Конди

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