Мандариновий салат зі свіжою зеленню: для тих, хто дбає про фігуру та здоров’я

У салатах можна поєднувати будь-які інгредієнти, якщо така композиція вам смакує. Так роблять відомі шеф-кухарі ресторанів, де страви коштують зазвичай недешево. Тож і вдома варто проявити щодо страв креативність. Рецептом салату з цитрусовими та свіжою зеленню з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

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— Цей салат незвичайний на смак та дуже корисний, -- говорить Анна Конда. — Він не містить багато калорій, а це важливо. Салат з цитрусовими та свіжою зеленню легкий та простий у приготуванні.

Мандариновий салат зі свіжою зеленню Інгредієнти (на 2 порції) Салатний мікс — 100 г РЕКЛАМА Мандарини (3 шт.) або 1 апельсин Гранат — половинка РЕКЛАМА Кріп та петрушка — 30 г Оливкова олія, сіль та перець (на свій смак) Подрібнюємо салатний мікс, очищуємо та нарізуємо невеличкими шматочками мандаринки, очищуємо гранат і додаємо зерна граната. Нарізуємо зелень та посипаємо нею всі інгредієнти. Заправляємо оливковою олією (можна додати сіль та перець), перемішуємо та подаємо до столу. РЕКЛАМА Смачного!

Анна Конда: «Цей салат корисний та незвичайний»

Раніше Анна Конда поділилася рецептом корисного й смачного салату з брюссельської капусти та гарбуза.

Фото з альбому Анни Конди

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