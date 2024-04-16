Оскільки російські війська не мають можливостей для глибокого прориву, вони експериментують з меншими силами і сподіваються, що раптом десь з'явиться можливість, заявив генерал-майор Енно Митс, начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії.

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Останнім часом почастішали обстріли російськими військами міста Харків, а московські пропагандистські канали закликають стерти Харків з лиця землі.

За словами Митса, це навіть диво, що Харків ще не зруйнований, адже він знаходиться недалеко від зони бойових дій. Крім того, на думку генерала, це спроба росії розширити лінію фронту, оскільки це, в свою чергу, змусило б Україну розширити свою оборону, що означало б її послаблення.

«Росіяни використовують те, що можна назвати „тактикою амеби“. Свідомо чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони тиснуть всюди, незважаючи на життя своїх солдатів, на техніку, яка, так би мовити, горить, і сподіваючись, що десь раптом з'явиться можливість. Це їхня модель поведінки, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, але, можна сказати, в глобальному масштабі», — сказав Енно Митс.

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Він навів приклад того, що російський режим постійно дивиться на Естонію, на інші країни Балтії, чекаючи можливості щось організувати.

«По суті, точно така ж стратегія мала місце в Африці, де росія поширювалася, нахабно просуваючись вперед в усіх напрямках, і європейські війська і коаліції врешті-решт взагалі звідти забралися, були витіснені, але російські війська там залишилися і продовжують», — додав він.

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Хоча росія має можливість бомбити Харків, Митс каже, що вона не має можливості захопити місто.

«Вона може з боєм пройти через місто за один раз, але для того, щоб утримати його під контролем, знадобиться значно більше військ. І це саме те, чого сьогодні бракує росіянам. Ми бачимо, що вони нарощують війська — факт в тому, що сьогодні в Україні їх більше, ніж два роки тому — але знову ж таки, рівень їхньої підготовки і рівень командування є низьким на рівні роти. Протягом останніх тижнів вони також намагалися об'єднати ротні бронетанкові атаки, але вони є досить ізольованими», — пояснив генерал-майор.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що росіяни почали обстрілювати Україну новітніми ракетами «Циркон», які майже повністю складаються з деталей, вироблених на Заході.

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