Друге підживлення часнику: аграрій-практик розповів, що потрібно зробити для розвитку листя, цибулинки і кореневої системи рослин

Зазвичай кожен любитель вирощування овочів та фруктів не обмежується однією культурою, і крім картоплі чи томатів має чималі обсяги іншої городини. Все це справедливо і для власника каналу «Наша дача», який розповідав про те, як потрібно рятувати розсаду від приморозків.

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Зараз погода покращилась, і в планах у аграрія-практика — друга підкормка часнику.

Як відомо, підживлювати часник потрібно у фазі активного сходження, приблизно через 2−3 тижні після появи паростків. Наступне підживлення можна проводити через 2−3 тижні після попереднього. Добрива вносять по вологому ґрунту після дощу або поливання. Це допоможе уникнути опіків коренів і покращить засвоєння поживних речовин.

Не можна перегодовувати часник, особливо азотними добривами. Надлишок азоту може призвести до нарощування стеблин замість гарного врожаю цибулин. Норми внесення добрив потрібно чітко дотримуватися. Після підживлення часник обов'язково потрібно полити, щоб добрива розчинилися та потрапили до кореневої системи. Поливання проводять під корінь, уникаючи потрапляння вологи на листя.

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