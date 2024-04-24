Не псуйте одяг і не вбивайте пралку: вчені назвали найкращий режим для прання

Багато жінок усвідомили, що оцет, лимону кислоту та спеціальні таблетки для посудомийних машин успішно можна використовувати для чищення пралок. Разом з тим важливо знати, який режим прання є найбільш оптимальним не тільки для одягу, а й для пральної машини.

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Допомогти господиням вирішили вчені Лідського університету у Великій Британії, які провели спеціальний експеримент, пише видання цього навчально-дослідницького закладу.

Вчені провели експеримент, під час якого вони прали 12 темних та вісім яскравих футболок разом з білими квадратами з тканини (вони слугували тестами на кольоростійкість). Брудну білизну надавали добровольці. Для експерименту вибрали пральний порошок з біологічними добавками.

Вчені порівнювали два режими: 30-хвилинне прання за температури 25 градусів та 85-хвилинне прання за 40 градусів, з обертанням 1600 обертів на хвилину.

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На обох режимах виконали 16 циклів прання, а після кожного вчені робили аналіз стічної води. Він допомагав визначити барвники, які вимилися з одягу. При цьому мікроволокна збирали та зважували.

З'ясувалося, що після холодного швидкого прання у воді містилося вдвічі менше пластикових і бавовняних мікрочастинок й волокон та майже на дві третини (74%) менше барвника, порівнюючи з довгим пранням у гарячій воді. При цьому якість прання відрізнялася незначно.

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Тому висновок вчених однозначний: режим холодного та швидкого прання є найбільш оптимальним. Він підходить для більшості тканин, зберігає стан одягу, не «вбиває» пральну машину, а також дає змогу економити воду.

Керівник дослідження Річард Блекберн підкреслює, що зменшення часу прання та температури води допомагає довше зберегти одяг, а також значно економити воду та електроенергію.

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Ніл Лант, один з авторів проєкту, вважає, що і за такого режиму можна усунути забруднення з речей: цьому сприяють нові пральні порошки. Якщо ж речі необхідно випрати в гарячій воді, вчені пропонують альтернативу — спеціальні мішки.

Також нагадаємо, що спеціальне дослідження китайських вчених допомогло розробити спеціальний гаджет, який дозволяє очищати від засмічення зливи ванн та раковин, не розбираючи сифона.

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