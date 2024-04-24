Зупа з фрикадельками: за цим рецептом вийде смачно, як у дитинстві
Фрикадельки — це кульки з м'ясного чи рибного фаршу, які зварені в бульйоні. Ця страва, яке нагадує наші котлети, походить з данської, німецької, голландської кухні, ділиться кулінарка Ірина Брийовська.
Для бульйону:
м'ясо курки (можна спинку)
морква
1 цибулина ріпчаста
перець духмяний (2 горошини)
корінь петрушки
шматочок селери
сіль
Безпосередньо для зупи:
декілька картоплин
2 ст. ложки манки
морква, яка протушкована на пательні
фрикадельки
кріп
петрушка
дрібка чорного перцю
Для фрикадельок
фарш м'ясний нежирний
1 ріпчаста цибулина
1 сире яйце
сіль
перець
Як готувати
Насамперед варимо бульйон на курячому м'ясі. Коли закипить м'ясо й трошки провариться, збираємо шумовиння (піна, що плаває зверху) з бульйону. Коли зібрали, додаємо одну цілу цибулину (пів цибулини розварюється та негарно плаває). А також додаємо корінь петрушки і шматочок селери та моркву, яка попередньо нарізана півмісяцем чи кружальцями. Додаємо сіль і дві горошини перцю духмяного. Варити бульйон близько години.
Формуємо з фаршу м'ясні кульки — фрикадельки. Для фрикадельок потрібен нежирний фарш, одне сире яйце, щоб тримало фарш в купі. Яйце попередньо збити виделкою в тарілці до однорідної маси. Також потрібна одна цибулина, потерта на тертці. Сіль, перець. Все перемішати та сформувати кульки.
Підготувати інгредієнти для зупи: нарізати картоплю скибочками, нарізати дрібненько кріп чи петрушку. Потерти моркву на дрібній тертці й протушкувати на пательні з олією. Відомо, що вітамін А повністю розкривається й засвоюється лише у поєднанні з вітаміном Е, тому в тому доцільність тушкування моркви в олії.
Коли зварився бульйон, цибулю вийняти з каструлі та викинути. З неї вже всі корисні вітаміни вийшли. Корінь петрушки теж можна вийняти. Потім кидаємо в каструлю картоплю, трохи варимо, 2 ложки манки (це для густоти), потім протушковану моркву, потім фрикадельки, потім кріп, петрушку. Пробуємо й даємо ще молотий чорний перець.
Раніше кулінарка Ольга Луценко поділилася рецептом болгарського супу топчета з фрикадельками, який також дуже смачний та нескладний у приготуванні.
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