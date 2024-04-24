Оселедець у гірчичному маринаді: любителі рибки точно оцінять цей простий рецепт

Оселедець з картоплею — що може бути смачніше? Щоправда, оселедець у різних маринадах, який продається в магазинах, не завжди виправдовує наші очікування. То чи не простіше приготувати цю страву самостійно? Головне — вибрати якісний оселедець. Приготування — процес досить простий.

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Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати в домашніх умовах халву.

Оселедець у гірчичному маринаді Маринад 1 ч. л. ложка гірчиці у зернах РЕКЛАМА 1 ч. л. ложка гірчиці гострої 0,5 чайної ложки солі (якщо оселедець не солоний) РЕКЛАМА 1 чайна ложка цукру (або мед до смаку) 1 столова ложка лимонного соку 80−100 г олії РЕКЛАМА 2 цибулини та 1 столова ложка яблучного оцту. 2 оселедця Оселедець очистити від шкірки та кісток. Нарізати. У нарізану цибулю додати оцет та гарячу воду. Залишити на десять хвилин. Злити воду. З'єднати два види гірчиці, мед, сік лимона, сіль за необхідності, олію. Перемішати. Куштуємо. Має вийти кисло-солодко-гострий смак. З'єднуємо з цибулею та оселедцем. Можна викладати цибулю та оселедець шарами, покриваючи маринадом. Накриваємо харчовою плівкою та на добу ставимо в холодильник.

Раніше рибалка з Вінницької області Вадим Гальчак поділився оригінальним рецептом домашнього оселедця з товстолобика.

Фото з альбому Елли Іванової

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