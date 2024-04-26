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Здоров'я та медицина

Надважливі для організму: чому не треба відмовлятись від вживання білків

21:32 26 квітня 2024
Білкові продукти

Білок є однією з найважливіших поживних речовин для нашого організму, він виконує різноманітні функції і впливає на наше здоров'я та фізичну форму, пояснює нутриціологиня Катерина Крупкіна, яка раніше розповідала, коли пити каву корисно, а коли ні.

«Білки є основним будівельним матеріалом для клітин, тканин і органів нашого тіла. Білки виступають у складі ферментів, які є біологічними каталізаторами для хімічних реакцій в організмі. Вони допомагають розщеплювати їжу на прості компоненти, а також засвоювати та переробляти поживні речовини. Деякі білки відповідають за транспортування поживних речовин, таких як гормони та амінокислоти через клітинні мембрани та кров'яний круг, допомагаючи забезпечити їх рівномірний розподіл по всьому організму».

Крім того, додає Катерина, білки входять у склад імунної системи та є складовою частиною антитіл, які борються зі шкідливими бактеріями, вірусами та іншими патогенами.

«Для спортсменів та людей, що займаються фізичною активністю, білки мають особливе значення, оскільки є основним будівельним матеріалом для м'язів. Вони допомагають у відновленні м'язових тканин після тренувань та сприяють їх зростанню та зміцненню».

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Раніше «ФАКТИ» писали про переваги низьковуглеводних та кетогенних дієт для здоров’я.

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