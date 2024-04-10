Ідеальний час пити каву: нутриціологиня розповіла, коли пити каву корисно, а коли ні

Кава — це не лише напій, але і справжня культура, і безперечно, для багатьох — щоденний незамінний ритуал, а для когось навіть медитація. Якщо ж ви все-таки п’єте каву на постійній основі, варто розуміти, коли і як це краще робити, ділиться нутриціологиня Катерина Крупкіна.

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«Я не рекомендую вживати каву натще. Така звичка може стимулювати вироблення кислоти, що призведе до подразнення шлункової оболонки, виникнення відчуття дискомфорту або погіршення симптомів вже існуючих проблем зі шлунком, таких як виразка. Такий спосіб вживання кави порушує травлення, зменшуючи поглинання корисних речовин з їжі. Це може призвести до недостатнього отримання необхідних мікроелементів та енергії від їжі. Кава на голодний шлунок може призвести до швидкого збудження і збільшення рівня стресу через вплив на нервову систему, що погіршить якість вашого дня та загальний стан організму. Те ж саме стосується і пиття кави перед їжею. Якщо ми вже хочемо їсти, значить у нас є фізіологічний голод, а отже ми, знову ж таки, пʼємо каву на голодний шлунок, що має свої негативні наслідки».

За словами Крупкіної, кава під час трапези може заважати правильному травленню їжі та знижувати поглинання корисних речовин. Тому це теж не найкращий варіант вживання цього напою.

«Я не рекомендую пити каву одразу після прийому їжі, так як поживні речовини тільки почали засвоюватись організмом. Кава між прийомами їжі — ідеальний варіант для вживання цього напою. Я раджу пити чорну каву без додатків, таких як молоко, цукор чи сироп. Майте на увазі, якщо ви додасте до кави щось «для смаку», то організм сприйме це за їжу.

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Краще пити не більше двох чашок в день, щоб не зашкодити собі. Не демонізуйте каву, пийте її в задоволення, якщо ви справді її любите. Але поставтесь до цього процесу свідомо і пам'ятайте, що все має бути в міру".

Раніше «ФАКТИ» публікували відповідь лікарки на питання, чи можна пити каву при вагітності.

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