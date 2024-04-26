Киньте це в лунку при посадці томатів, і врожай буде більшим в 10 разів (відео)

Городники багато уваги приділяють підживленню розсади, коли вона ще не висаджена у ґрунт.

Але не можна забувати про те, що пересадка рослин на постійне місце — це завжди стрес. Щоб допомогти рослинам адаптуватись, необхідно покласти у лунку деякі інгредієнти.

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Після цього рослини йдуть у ріст, нарощують міцну кореневу систему, а потім починають рясно квітнуть, зазначає авторка каналу «Сад город».

Саме головне квіти не осипаються, всі дають зав'язь. Після перших квітів, з'являються другі, треті. На рослинах постійно є плоди.

Томати не хворіють, їм не страшні ні фітофтора, ні грибки, ні шкідники. Помідори зріють до пізньої осені.

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Експертка радить покласти у кожну лунку чайну ложку висівок. В них досить великий вміст всіх необхідних для овочів компонентів — вітамінів, мікроелементів. Грунт після підживлення висівками стає пухким та поживним. Томати зав'язуються цілими гронами, виростають здоровими, смачними та красивими на вигляд.

Другий компонент, який можна підсипати у лунку — це крохмаль.

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Авторка каналу розповіла, що вона чередує висівки та крохмаль. Або одне підживлення додає у лунку з огірками, інше — у лунку з помідорами.

Чайна ложка крохмалю дає поштовх росту розсади, оскільки всі мікроелементи відразу доходять до рослини. Й вона набирається сили, стає міцною, не жовтіє листя, зав'язь не відпадає.

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Про те, що ще можна додати у лунку з розсадою, щоб рослини відразу пішли в ріст та потім дали великий урожай, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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