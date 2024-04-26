Тиск на Ferrexpo доводить, що Україна так і не стала дружньою до інвесторів, — Кулик

Збитки міжнародної металургійної групи Ferrexpo у 2023 році через резервування коштів на юридичний захист в Україні — свідчення того, що Україні не вдається стати дружньою для інвесторів, і бізнесу доводиться виживати, долаючи адміністративні виклики.

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Про це пише політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі на Censor.net.

Посилаючись на річний звіт компанії на Лондонській фондовій біржі, експерт озвучив суму її чистого збитку у 2023 році — $ 84,75 млн. Тоді як у 2022 році Ferrexpo показала прибуток у $ 220 млн.

Причина цих збитків, на думку політолога, у необхідності компанії захищатися у суді проти української влади.

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«Збиток $ 85 млн утворився здебільшого внаслідок закладання резервів за поточними судовими розглядами та спорами в Україні на загальну суму $ 131 млн станом на 31 грудня 2023 року. Без урахування впливу цих резервів результат за 2023 фінансовий рік становив би прибуток у розмірі $ 46 млн», — пише Кулик.

На думку політолога, це свідчення того, що в Україні є масові прояви тиску влади на бізнес, в результаті якого бізнес йде у збитки і змушений закладати прибуток на відбиття атак.

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За його словами, після скандалу із затриманням інвестбанкіра Ігоря Мазепи ініційовані владою кроки з покращення умов ведення бізнесу не призвели до бажаних результатів. Бізнесу в Україні, як і раніше, доводиться виживати, і долати не тільки економічні виклики, але й адміністративні.

Віталій Кулик наголосив, що сильний національний бізнес — одна з умов перемоги і збереження країни, адже він забезпечує стабільну роботу вітчизняних підприємств, що сплачують податки. Втім, влада продовжує атакувати не лише українські підприємства — наприклад, «КиївГума», «Балістика», але й ті, які мають міжнародний капітал — зокрема, «Сінево» та Ferrexpo.

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«Якщо перший кейс схожий на банальне „доїння“, то у другому — ознаки спроб передати „особистий привіт“ одному з акціонерів Ferrexpo — Костянтину Жеваго. Який прямо заявляв про вимагання в нього грошей кимось з „ефективних менеджерів“ з вулиці Банкової. До того ж у родини Жеваго — опозиційний канал „Еспресо“, який розповідає зовсім не те, що Єдиний телемарафон, про який нещодавно згадав Держдеп США», — зазначає політолог.

Кулик припустив, що наміри влади щодо Костянтина Жеваго виходять за межі «відновлення справедливості». Про це свідчить, що справа його колишнього банку «Фінанси і кредит» тягнеться понад 4 роки, а захисникам підприємця не дають матеріали справи для ознайомлення.

Ще одним доказом упередженості українських правоохоронців щодо Жеваго є те, що Верховний суд Франції відмовився екстрадувати його до України. Після цього влада переключилася на арешт Ferrexpo та її керівників.

«Затримуються її топ-менеджери з космічними сумами застави. Паралельно активізуються нікому на ринку невідомі структури, які приходять до Ferrexpo з борговими претензіями 10-річної давнини. Суто схема віджиму і „догону“», — пише політолог.

Він нагадав, що Ferrexpo сьогодні — один з найбільших інвесторів в Україну, який за результатами 2023 року зробив внесок в українську економіку понад 100 млн доларів.

«Якщо душать такий бізнес — на що сподіватися бізнесу меншого масштабу, який не може зарезервувати мільйони на юридичну боротьбу і який не має міжнародної підтримки?» — ставить питання політолог.

За словами Віталія Кулика, найкраще, що може зробити влада — «відчепитися» від Ferrexpo та іншого сумлінного бізнесу, який продовжує працювати, сплачувати податки та забезпечувати надійний тил.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що компанія «АТБ» увійшла до трійки найбільших роботодавців країни.

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