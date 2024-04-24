Дії проти Ferrexpo виглядають як тиск з меркантильними цілями, а не боротьба з корупцією, — Охотін

Системні дії силових органів проти підприємств з українським капіталом можуть призвести до того, що їхнє місце займе проросійський капітал, як це сталося у Грузії.

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Про це пише політтехнолог, військовослужбовець ЗСУ Петро Охотін.

«Особисто мене лякає те, що відбувається у Грузії. Країна, яка 16 років тому пережила агресію росії, стає жертвою «м'якої сили» московитів. Я про закони про «ЛГБТ-пропаганду» та «іноагентів», — пише Охотін.

На його думку, одна з причин грузинських подій у тому, що влада занадто захопилася боротьбою з національним капіталом, в результаті чого його місце зайняв проросійськи орієнтований.

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Петро Охотін висловив побоювання, що, якщо українська влада продовжить тиск на власний бізнес, до України зайде російський капітал з формальною іноземною реєстрацією. І тоді можливе повторення грузинського сценарію, коли проросійські сили лобіюватимуть контроверсійні закони.

«Ми постійно чуємо про наїзди на бізнес. Це може бути середній масштаб — як „КиївГума“ чи „Балістика“. Це може бути інвестор — як Мазепа. Це може бути великий бізнес, як Ferrexpo Костянтина Жеваго. Обмеження волі топменеджерам з космічними сумами застави занадто сильно виглядають як тиск з меркантильними цілями, а не боротьба з корупцією», — зазначає політтехнолог.

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За його словами, збитки, яких зазнають компанії, мають негативний вплив на економіку України та послаблюють тил. Адже бізнес змушений йти в тінь, закладаючи додаткові кошти на відбиття атак правоохоронців. Петро Охотін згадав компанію Ferrexpo, яка задекларувала збитки у $ 80 млн через необхідність закладати резерви на судові справи. Експерт зазначив, що, якби не тиск силовиків, компанія могла б приносити прибутки та сплачувати податки, які оживили б економіку.

«З бізнесом треба розмовляти. Давати чіткі правила. „Силове підприємництво“ має бути спрямоване назовні, а не на своїх. „Розкуркульте“ російські активи на Заході. Добийтеся дієвих санкцій. Добийтеся припинення роботи міжнародних гігантів у росії. А для бізнесу в межах України — правила і прозорість. Чи це кейс Мазепи. Чи це ситуація з Ferrexpo Костянтина Жеваго. Чи „КиївГума“. Чи „Балістика“. Чи будь-хто інший», — резюмував Петро Охотін.

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