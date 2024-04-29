Ніжні сирні кульки на сніданок: проста та швидка альтернатива сирникам, яка сподобається і дітям, і дорослим
Страви із сиру — чудовий варіант сніданку. Але якщо сирники вже набридли, можна взяти до уваги рецепт сирних кульок. Є чимало варіантів приготування цієї страви. Одним з них ділилася фудблогерка Тетяна Петришина. Інший пропонує ресурс «Шуба».
Автори рецепту стверджують, що сирні кульки виходять ніжними, пухкими, з кремовою текстурою. Їх рекомендують подавати, притрусивши цукровою пудрою та корицею, з конфетюром, йогуртом чи сметаною. Цей десерт має сподобатися і дорослим, і дітям.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний (від 5% і вище) — 265 г;
- Цукор — 90 г;
- Яйця курячі — 1 шт.;
- Цукор ванільний — 8 г;
- Борошно пшеничне — 100 г;
- Розпушувач — 8 г;
- Лимон, цедра — за смаком;
- Олія соняшникова рафінована — 500 мл;
- Панірувальні сухарі — за смаком;
- Цукрова пудра — за смаком;
- Кориця мелена — за смаком.
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Приготування:
- У мисочці змішайте сир, цукор, яйце і ванільний цукор. Додайте борошно і розпушувач, перемішайте до однорідності. За бажанням додайте дрібно натерту лимонну цедру.
- Поставте розігріватися у сотейнику олію.
- Скатайте із сирної маси кульки бажаного розміру, обваляйте їх у панірувальних сухарях. Можна готувати і без — теж вийде смачно.
- Обсмажуйте кульки у киплячій олії по 4−5 шт. за один раз, більше класти не варто, адже вони збільшуються у розмірі, та знижують температуру олії.
- Коли кульки зарум’янилися, викладіть їх на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію.
- Подавайте, притрусивши цукровою пудрою і корицею до смаку.
Раніше фудблогерка Валерія Велігура запропонувала рецепт сирників зі шпинатом та твердим сиром.
Фото shuba. life105
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