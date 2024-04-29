Ніжні сирні кульки на сніданок: проста та швидка альтернатива сирникам, яка сподобається і дітям, і дорослим

Страви із сиру — чудовий варіант сніданку. Але якщо сирники вже набридли, можна взяти до уваги рецепт сирних кульок. Є чимало варіантів приготування цієї страви. Одним з них ділилася фудблогерка Тетяна Петришина. Інший пропонує ресурс «Шуба».

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Автори рецепту стверджують, що сирні кульки виходять ніжними, пухкими, з кремовою текстурою. Їх рекомендують подавати, притрусивши цукровою пудрою та корицею, з конфетюром, йогуртом чи сметаною. Цей десерт має сподобатися і дорослим, і дітям.

Інгредієнти: Сир кисломолочний (від 5% і вище) — 265 г;

Цукор — 90 г;

Яйця курячі — 1 шт.;

Цукор ванільний — 8 г;

Борошно пшеничне — 100 г;

Розпушувач — 8 г;

Лимон, цедра — за смаком;

Олія соняшникова рафінована — 500 мл;

Панірувальні сухарі — за смаком;

Цукрова пудра — за смаком;

Кориця мелена — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА У мисочці змішайте сир, цукор, яйце і ванільний цукор. Додайте борошно і розпушувач, перемішайте до однорідності. За бажанням додайте дрібно натерту лимонну цедру.

Поставте розігріватися у сотейнику олію.

Скатайте із сирної маси кульки бажаного розміру, обваляйте їх у панірувальних сухарях. Можна готувати і без — теж вийде смачно.

Обсмажуйте кульки у киплячій олії по 4−5 шт. за один раз, більше класти не варто, адже вони збільшуються у розмірі, та знижують температуру олії.

Коли кульки зарум’янилися, викладіть їх на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію.

Подавайте, притрусивши цукровою пудрою і корицею до смаку.

Раніше фудблогерка Валерія Велігура запропонувала рецепт сирників зі шпинатом та твердим сиром.

Фото shuba. life

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