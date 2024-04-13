Сирники зі шпинатом та твердим сиром від фудблогерки Валерії Велігури — «таких ви ще точно не куштували»
Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше поділилася рецептом пирога з камамбером та грушею, запропонувала фоловерам приготувати особливі сирники.
«Сирники бувають не тільки солодкими, а ще й солоними. Впевнена, таких шпинатно-сирних сирників, ви ще точно не куштували», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти (на 12 шт.):
- 30 г шпинату;
- 1 яйце;
- 400 г кисломолочного сиру;
- ½ ч.л. солі;
- 60 г твердого сиру;
- 10 г зелені;
- Приблизно 60 г борошна.
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Приготування:
- Шпинат добре перебиваємо блендером з яйцем. Додаємо кисломолочний сир, сіль, дрібно натертий сир, дрібно нарізану зелень, борошно та ретельно перемішуємо.
- Формуємо кульки ~ по 50 г, обвалюємо у борошні та формуємо «шайбочки».
- Пательню з невеликою кількістю олії добре розігріваємо на середньому вогні. Кладемо сирнички, зменшуємо вогонь та смажимо під кришкою з обох сторін.
- Подаємо зі сметаною та зеленою цибулею.
Раніше кулінар Марко Черветті поділився рецептом сирників, які готують без борошна.
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