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Книга рецептів

Сирники зі шпинатом та твердим сиром від фудблогерки Валерії Велігури — «таких ви ще точно не куштували»

14:02 13 квітня 2024
Сирник зі шпинатом

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше поділилася рецептом пирога з камамбером та грушею, запропонувала фоловерам приготувати особливі сирники.

«Сирники бувають не тільки солодкими, а ще й солоними. Впевнена, таких шпинатно-сирних сирників, ви ще точно не куштували», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти (на 12 шт.):

  • 30 г шпинату;
  • 1 яйце;
  • 400 г кисломолочного сиру;
  • ½ ч.л. солі;
  • 60 г твердого сиру;
  • 10 г зелені;
  • Приблизно 60 г борошна.

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Приготування:

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  • Шпинат добре перебиваємо блендером з яйцем. Додаємо кисломолочний сир, сіль, дрібно натертий сир, дрібно нарізану зелень, борошно та ретельно перемішуємо.
  • Формуємо кульки ~ по 50 г, обвалюємо у борошні та формуємо «шайбочки».
  • Пательню з невеликою кількістю олії добре розігріваємо на середньому вогні. Кладемо сирнички, зменшуємо вогонь та смажимо під кришкою з обох сторін.
  • Подаємо зі сметаною та зеленою цибулею.

Раніше кулінар Марко Черветті поділився рецептом сирників, які готують без борошна.

Фото — скріншот

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