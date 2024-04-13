Сирники зі шпинатом та твердим сиром від фудблогерки Валерії Велігури — «таких ви ще точно не куштували»

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше поділилася рецептом пирога з камамбером та грушею, запропонувала фоловерам приготувати особливі сирники.

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«Сирники бувають не тільки солодкими, а ще й солоними. Впевнена, таких шпинатно-сирних сирників, ви ще точно не куштували», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.



Інгредієнти (на 12 шт.): 30 г шпинату;

1 яйце;

400 г кисломолочного сиру;

½ ч.л. солі;

60 г твердого сиру;

10 г зелені;

Приблизно 60 г борошна.

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Приготування: РЕКЛАМА Шпинат добре перебиваємо блендером з яйцем. Додаємо кисломолочний сир, сіль, дрібно натертий сир, дрібно нарізану зелень, борошно та ретельно перемішуємо.

Формуємо кульки ~ по 50 г, обвалюємо у борошні та формуємо «шайбочки».

Пательню з невеликою кількістю олії добре розігріваємо на середньому вогні. Кладемо сирнички, зменшуємо вогонь та смажимо під кришкою з обох сторін.

Подаємо зі сметаною та зеленою цибулею.

Раніше кулінар Марко Черветті поділився рецептом сирників, які готують без борошна.

Фото — скріншот

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