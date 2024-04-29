Салат з печінки: обов’язково приготуйте до великоднього столу

Печінковий салат — це дуже смачно та поживно. Тут все ідеально поєднується, просто треба любити смажену печінку, бажано з цибулею. Ідеально підходить для легкого обіду або вечері. Також підійде як закуска на святковий стіл, пише niebonatalerzu.pl.

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Інгредієнти:

половина качана салату айсберг або мікс кольорових салатів

300 грамів печінки птиці

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велика цибулина

2−3 ст. л. очищеного соняшникового насіння

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кілька червоних виноградин

столова ложка хорошої оливкової олії, змішаної з чайною ложкою винного оцту

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олія для смаження

Соус:

велика жменя малини (приблизно 10 шт.)

половина столової ложки білого винного оцту

3 столові ложки оливкової олії

чайна ложка меду

щедра щіпка солі та перцю

Приготування

Наріжте цибулю півкільцями, обсмажте на столовій ложці олії, посипте невеликою кількістю солі та дрібкою цукру. Коли стане м'якою, знімаємо з вогню.

Печінку помити, видалити жилки, обсушити паперовим рушником, посипати борошном, кинути в гарячу олію та обсмажити з обох боків (не солити, інакше вона затвердіє). Змішати з цибулею, злегка посолити, нарізати товстими скибочками.

Розірвати салат на шматочки, змішати в мисці з оливковою олією та оцтом, викласти на тарілку. Додати нарізану печінку (разом з цибулею) та розрізаний навпіл виноград.

Малину подрібнити блендером, змішати з рештою інгредієнтів заправки й полити салат. Обсмажити насіння соняшнику на сухій сковороді, слідкуючи, щоб не підгоріло. Посипати ним салат.

Раніше учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко поділилася рецептом запіканки з курячою печінкою, яка, за її словами, сподобається навіть тим, хто не любить печінки.

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