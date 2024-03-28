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Запіканка з курячої печінки від Ольги Рябенко: «сподобається навіть тим, хто її не любить»

15:49 28 березня 2024
Запіканка з печінки

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше пропонувала фоловерам приготувати домашню шинку з курятиною, на цей раз поділилася рецептом запіканки з курячою печінкою.

«Печінка — дуже корисна, а приготована таким способом, сподобається навіть тим, хто її не любить», — пише кулінар на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Куряча печінка — 1 кг;
  • Яйця — 3−5 шт (варені);
  • Морква — 1 шт;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Сир твердий — 150 г;
  • Зелена цибуля.

Заливка:

  • Яйця — 3 шт;
  • Молоко — 100 мл
  • Сіль, перець, сушений часник.

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Приготування:

  • Нарізати печінку, цибулю та натерти моркву.
  • На розігрітій пательні обсмажити цибулю та моркву протягом 2 хв.
  • Викласти печінку до овочів і смажити ще 2−3 хв.
  • Зварити яйця 3−5 шт (на смак).
  • Натерти твердий сир.
  • Нарізати зелену цибулю або іншу зелень на ваш смак.
  • Змішати яйця та молоко для заливки
  • Обʼєднати всі інгредієнти для запіканки. Додати спеції та обережно змішати. Викласти в форму для запікання.
  • Зверху посипати тертим сиром.
  • Випікати протягом 35 хв при температурі 180°.

Рецепт святкового салату з курячою печінкою, печерицями та плавленим сиром читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот

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