Запіканка з курячої печінки від Ольги Рябенко: «сподобається навіть тим, хто її не любить»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше пропонувала фоловерам приготувати домашню шинку з курятиною, на цей раз поділилася рецептом запіканки з курячою печінкою.

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«Печінка — дуже корисна, а приготована таким способом, сподобається навіть тим, хто її не любить», — пише кулінар на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Куряча печінка — 1 кг;

Яйця — 3−5 шт (варені);

Морква — 1 шт;

Цибуля — 1 шт;

Сир твердий — 150 г;

Зелена цибуля. Заливка: Яйця — 3 шт;

Молоко — 100 мл

Сіль, перець, сушений часник.

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Приготування: Нарізати печінку, цибулю та натерти моркву.

На розігрітій пательні обсмажити цибулю та моркву протягом 2 хв.

Викласти печінку до овочів і смажити ще 2−3 хв.

Зварити яйця 3−5 шт (на смак).

Натерти твердий сир.

Нарізати зелену цибулю або іншу зелень на ваш смак.

Змішати яйця та молоко для заливки

Обʼєднати всі інгредієнти для запіканки. Додати спеції та обережно змішати. Викласти в форму для запікання.

Зверху посипати тертим сиром.

Випікати протягом 35 хв при температурі 180°.

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Фото — скріншот



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