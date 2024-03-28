Запіканка з курячої печінки від Ольги Рябенко: «сподобається навіть тим, хто її не любить»
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше пропонувала фоловерам приготувати домашню шинку з курятиною, на цей раз поділилася рецептом запіканки з курячою печінкою.
«Печінка — дуже корисна, а приготована таким способом, сподобається навіть тим, хто її не любить», — пише кулінар на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Куряча печінка — 1 кг;
- Яйця — 3−5 шт (варені);
- Морква — 1 шт;
- Цибуля — 1 шт;
- Сир твердий — 150 г;
- Зелена цибуля.
Заливка:
- Яйця — 3 шт;
- Молоко — 100 мл
- Сіль, перець, сушений часник.
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Приготування:
- Нарізати печінку, цибулю та натерти моркву.
- На розігрітій пательні обсмажити цибулю та моркву протягом 2 хв.
- Викласти печінку до овочів і смажити ще 2−3 хв.
- Зварити яйця 3−5 шт (на смак).
- Натерти твердий сир.
- Нарізати зелену цибулю або іншу зелень на ваш смак.
- Змішати яйця та молоко для заливки
- Обʼєднати всі інгредієнти для запіканки. Додати спеції та обережно змішати. Викласти в форму для запікання.
- Зверху посипати тертим сиром.
- Випікати протягом 35 хв при температурі 180°.
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