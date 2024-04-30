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Дуже смачне турецьке печиво: порадуйте сім'ю чимось новеньким

20:17 2 травня 2024
печиво

Смак, як у пахлави, але печиво виходить сухішим. Дуже смачно. Таке печиво ідеально смакуватиме до чаю чи філіжанки кави, ділиться кулінарка Ірина Брийовська.

Печиво може мати форму кульок, бути куполоподібним або сплющеним. Можна зробити вручну або виготовити у спеціальних дерев’яних формочках. Важливо: всі продукти вийняти з холодильника й дати час, щоб вони набули кімнатної температури, масло не топити.

Вам буде потрібно:

250 г вершкового масла

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1 турецький стакан для чаю оливкової олії (це приблизно 75−100 ml)

1 яйце

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1 стакан турецького йогурту

3 ст. ложки цукру

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2 склянки манки (краще турецької, вона крупніша)

2 ст. ложки рисового борошна

4 склянки борошна (або скільки візьме тісто)

1 пакет ванілі (не ванільного цукру)

1 пакет порошку для тіста (розпушувач)

1 ст. ложка виноградного оцту

Все перемішати та замішувати до стану щільності «мочок вуха»))

Начинка (перемішати між собою):

200 г дрібно нарізаного волоського горіха

1 чайна ложка кориці

3 ст. ложки цукру

Викласти формочки на деко та при 180 градусах випікати близько 40 хвилин.

Раніше кулінарка Міра Владіміра поділилася рецептом медового печива — смачного, наче у дитинстві.

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