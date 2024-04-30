Дуже смачне турецьке печиво: порадуйте сім'ю чимось новеньким

Смак, як у пахлави, але печиво виходить сухішим. Дуже смачно. Таке печиво ідеально смакуватиме до чаю чи філіжанки кави, ділиться кулінарка Ірина Брийовська.

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Печиво може мати форму кульок, бути куполоподібним або сплющеним. Можна зробити вручну або виготовити у спеціальних дерев’яних формочках. Важливо: всі продукти вийняти з холодильника й дати час, щоб вони набули кімнатної температури, масло не топити.

Вам буде потрібно: 250 г вершкового масла РЕКЛАМА 1 турецький стакан для чаю оливкової олії (це приблизно 75−100 ml) 1 яйце РЕКЛАМА 1 стакан турецького йогурту 3 ст. ложки цукру РЕКЛАМА 2 склянки манки (краще турецької, вона крупніша) 2 ст. ложки рисового борошна 4 склянки борошна (або скільки візьме тісто) 1 пакет ванілі (не ванільного цукру) 1 пакет порошку для тіста (розпушувач) 1 ст. ложка виноградного оцту Все перемішати та замішувати до стану щільності «мочок вуха»)) Начинка (перемішати між собою): 200 г дрібно нарізаного волоського горіха 1 чайна ложка кориці 3 ст. ложки цукру Викласти формочки на деко та при 180 градусах випікати близько 40 хвилин.

Раніше кулінарка Міра Владіміра поділилася рецептом медового печива — смачного, наче у дитинстві.

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