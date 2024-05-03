Дуже простий рецепт сирної паски: смачно і незвично

Рецептів сирної паски існує чимало. А чи пробували ви поєднувати сир з вареним згущеним молоком і білим шоколадом? Можливо, така композиція припаде вам до смаку. Прикрасити паску можна на власний розсуд. Наприклад, листочками свіжої м'яти.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Готуємо смачну сирну паску. — каже Елла Іванова. — Це дуже простий рецепт. Додавати цукор не потрібно, бо вона виходить солодкою за рахунок згущеного молока. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Це дуже важливо для отримання бажаного результату.

Сирна паска зі згущеним молоком 250 г сиру

25 г білого шоколаду

1 жовток

100 г вершків

150 г вареного згущеного молока

70 г вершкового масла

Щіпка солі

Вершки з жовтком, помішуючи, доводимо до кипіння, додаємо білий шоколад, помішуємо. Залишаємо суміш для охолодження. Додаємо сир і сіль. Перемішуємо. Вершкове масло збиваємо з вареним згущеним молоком. Цю суміш з'єднати з сирною. Помістити у формі під гнітом у холодильник на ніч.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт сирної паски з маком.

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Фото з альбому Елли Іванової

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