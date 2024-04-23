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Сирна паска з маком: обов'язково стане однією з ваших улюблених

22:26 26 квітня 2024
сирна паска з маком

А чи пробували ви коли-небудь сирно-макову паску? Якщо любите сир та мак, спробуйте приготувати. Це не так складно, як здається на перший погляд. Головне, що в магазині ви навряд чи таку купите, хоча різновидів пасок зараз продається величезна кількість. Рецептом незвичайної великодньої випічки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо дуже смачну та ароматну пасочку, — каже Елла Іванова. — Можливо, вона стане однією з ваших улюблених.

Сирна пасочка з маком

150 г готової макової начинки (мак із цукром)

Тісто

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120 г вершкового масла

120 г цукру

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250 г сиру

3 яйця

8 г ванільного цукру

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250−270 г борошна

10 г розпушувача

Дрібка солі

Розтоплене вершкове масло збиваємо з цукром, додаємо яйця та продовжуємо збивати. Потім — сир і знову збиваємо. Доповнюємо готовою маковою начинкою із цукром. Збиваємо. Потім додаємо сіль, борошно та розпушувач. Борошно попередньо просіяти. Замішуємо тісто. Заповнюємо наполовину форми.

Випікаємо за 180 градусів 30−40 хвилин.

Прикрасити можна глазур'ю та маршмелоу.

Раніше рецептом ніжної паски на олександрійському тесті поділилася фудблогерка Юлія Ковальчук.

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Фото з альбому Елли Іванової

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