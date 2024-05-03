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Крафін з апельсиновим соком: смакота, що тане в роті

20:18 4 травня 2024
крафін

Це незвичайна і дуже смачна випічка. Вона готується зі здобного дріжджового тіста й присмачується великою кількістю начинки. Крафін стане окрасою вашого столу, ділиться нутриціологиня (нутриціологія — це наука про харчування) Катя Крупкіна.

Для тіста нам знадобиться:

  • Молоко — 200 мл
  • 2 цілих яйця
  • 3 жовтки
  • Борошно — 650 г
  • Дріжджі сухі — 14 г або живі — 35 г
  • Мед — 30 г
  • Вершкове масло 82%
  • Цедра лимона та апельсина
  • Апельсиновий сік — 60 мл
  • Лікер Медовий Джек Деніелс — 50 мл
  • Ванільний цукор
  • Родзинки
  • Дрібка солі

Для прикраси:

  • Білки з яєць
  • Цукрова пудра
  • Шоколадні яєчка

Спосіб приготування:

До ледве теплого молока додаємо 3 ст.л. борошна та дріжджі. Перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин в теплому місці для активації, можна накрити рушником.

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Промиваємо родзинки та заливаємо алкоголем на 1 годину. Змішуємо ванільний цукор, звичайний цукор, сіль, 2 цільних яйця та 3 жовтки. Перебиваємо міксером до пухкої піни.

Розрізаємо апельсини та вичавлюємо, щоб отримати 60 мл апельсинового фрешу. Поєднуємо опару з яєчною масою та фрешем. Додаємо мед, цедру лимона та апельсина. Топимо вершкове масло та додаємо до тіста. Вливаємо туди ж алкоголь. Просіюємо борошно та вводимо поступово в тісто. Відставляємо його підходити.

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Дістаємо тісто, розрізаємо на 2 частини. Беремо 1 шматочок тіста, попередньо змастивши руки олією. Розкачуємо у великий квадрат, трохи змащуємо вершковим маслом, додаємо родзинки. Скручуємо в рулетик, розділяємо на 2 частини й скручуємо равликом. Кожен равлик кладемо в формочку. Те ж саме робимо з іншою частиною тіста.

Залишаємо крафіни постояти на 1 годину. Після чого випікаємо в духовці 45 хвилин на двосторонньому режимі при 180 градусах.

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Повністю вимикаємо духовку і даємо охолонути крафінам 30 хвилин.

Глазур: збиваємо охолоджені білки та 4 ст. л. цукрової пудри до піків. Прикрашаємо на свій смак — і насолоджуємось.

Радимо також приготувати великодній кекс із сиром і цукатами та найсмачнішу сирну паску.

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