Крафін з апельсиновим соком: смакота, що тане в роті

Це незвичайна і дуже смачна випічка. Вона готується зі здобного дріжджового тіста й присмачується великою кількістю начинки. Крафін стане окрасою вашого столу, ділиться нутриціологиня (нутриціологія — це наука про харчування) Катя Крупкіна.

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Для тіста нам знадобиться: Молоко — 200 мл

2 цілих яйця

3 жовтки

Борошно — 650 г

Дріжджі сухі — 14 г або живі — 35 г

Мед — 30 г

Вершкове масло 82%

Цедра лимона та апельсина

Апельсиновий сік — 60 мл

Лікер Медовий Джек Деніелс — 50 мл

— 50 мл Ванільний цукор

Родзинки

Дрібка солі Для прикраси: Білки з яєць

Цукрова пудра

Шоколадні яєчка

Спосіб приготування:

До ледве теплого молока додаємо 3 ст.л. борошна та дріжджі. Перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин в теплому місці для активації, можна накрити рушником.

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Промиваємо родзинки та заливаємо алкоголем на 1 годину. Змішуємо ванільний цукор, звичайний цукор, сіль, 2 цільних яйця та 3 жовтки. Перебиваємо міксером до пухкої піни.

Розрізаємо апельсини та вичавлюємо, щоб отримати 60 мл апельсинового фрешу. Поєднуємо опару з яєчною масою та фрешем. Додаємо мед, цедру лимона та апельсина. Топимо вершкове масло та додаємо до тіста. Вливаємо туди ж алкоголь. Просіюємо борошно та вводимо поступово в тісто. Відставляємо його підходити.

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Дістаємо тісто, розрізаємо на 2 частини. Беремо 1 шматочок тіста, попередньо змастивши руки олією. Розкачуємо у великий квадрат, трохи змащуємо вершковим маслом, додаємо родзинки. Скручуємо в рулетик, розділяємо на 2 частини й скручуємо равликом. Кожен равлик кладемо в формочку. Те ж саме робимо з іншою частиною тіста.

Залишаємо крафіни постояти на 1 годину. Після чого випікаємо в духовці 45 хвилин на двосторонньому режимі при 180 градусах.

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Повністю вимикаємо духовку і даємо охолонути крафінам 30 хвилин.

Глазур: збиваємо охолоджені білки та 4 ст. л. цукрової пудри до піків. Прикрашаємо на свій смак — і насолоджуємось.

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