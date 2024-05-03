Крафін з апельсиновим соком: смакота, що тане в роті
Це незвичайна і дуже смачна випічка. Вона готується зі здобного дріжджового тіста й присмачується великою кількістю начинки. Крафін стане окрасою вашого столу, ділиться нутриціологиня (нутриціологія — це наука про харчування) Катя Крупкіна.
Для тіста нам знадобиться:
- Молоко — 200 мл
- 2 цілих яйця
- 3 жовтки
- Борошно — 650 г
- Дріжджі сухі — 14 г або живі — 35 г
- Мед — 30 г
- Вершкове масло 82%
- Цедра лимона та апельсина
- Апельсиновий сік — 60 мл
- Лікер Медовий Джек Деніелс — 50 мл
- Ванільний цукор
- Родзинки
- Дрібка солі
Для прикраси:
- Білки з яєць
- Цукрова пудра
- Шоколадні яєчка
Спосіб приготування:
До ледве теплого молока додаємо 3 ст.л. борошна та дріжджі. Перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин в теплому місці для активації, можна накрити рушником.
Промиваємо родзинки та заливаємо алкоголем на 1 годину. Змішуємо ванільний цукор, звичайний цукор, сіль, 2 цільних яйця та 3 жовтки. Перебиваємо міксером до пухкої піни.
Розрізаємо апельсини та вичавлюємо, щоб отримати 60 мл апельсинового фрешу. Поєднуємо опару з яєчною масою та фрешем. Додаємо мед, цедру лимона та апельсина. Топимо вершкове масло та додаємо до тіста. Вливаємо туди ж алкоголь. Просіюємо борошно та вводимо поступово в тісто. Відставляємо його підходити.
Дістаємо тісто, розрізаємо на 2 частини. Беремо 1 шматочок тіста, попередньо змастивши руки олією. Розкачуємо у великий квадрат, трохи змащуємо вершковим маслом, додаємо родзинки. Скручуємо в рулетик, розділяємо на 2 частини й скручуємо равликом. Кожен равлик кладемо в формочку. Те ж саме робимо з іншою частиною тіста.
Залишаємо крафіни постояти на 1 годину. Після чого випікаємо в духовці 45 хвилин на двосторонньому режимі при 180 градусах.
Повністю вимикаємо духовку і даємо охолонути крафінам 30 хвилин.
Глазур: збиваємо охолоджені білки та 4 ст. л. цукрової пудри до піків. Прикрашаємо на свій смак — і насолоджуємось.
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