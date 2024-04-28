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Великодній кекс із сиром і цукатами: ароматний і соковитий

22:28 1 травня 2024
Пасхальний кекс

Випічка до Великодня дуже смачна. Це і пряники, і крафіни, і кекси… Рецептів в інтернеті багато, але потрібно скористатися перевіреними.

Рецептом кексу з сиром та цукатами поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Кекс з додаванням сиру та цукатів ароматний та соковитий, — каже Елла Іванова. — Раджу приготувати.

Кекс з сиром та цукатами

  • 2 яйця
  • 250 г сиру
  • 200−220 г борошна
  • 180 г цукру
  • 120 г вершкового масла
  • 100 г цукатів + 50 г лікеру або апельсинового соку (замочити цукати на пару годин)
  • 8 г ванільного цукру
  • Сіль та сода — по дрібці
  • 4 г розпушувача

Збиваємо з цукром яйця, додаємо ванільний цукор та сіль. Додаємо вершкове масло та сир — і збиваємо. Потім додати борошно, розпушувач та соду. Добре перемішати. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додати цукати та замісити тісто.

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Випікаємо при 170 градусах 30−35 хвилин.

Для глазурі взяти 150 г цукрової пудри та 1−2 столові ложки лимонного соку.

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У пудру поступово додаємо лимонний сік до бажаної консистенції та декоруємо глазур'ю кекс.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти великодніх десертних яєць зі смаком тірамісу, а також сирної паски з маком, яка обов'язково стане однією з ваших улюблених.

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Фото з альбому Елли Іванової

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