Великодній кекс із сиром і цукатами: ароматний і соковитий
Випічка до Великодня дуже смачна. Це і пряники, і крафіни, і кекси… Рецептів в інтернеті багато, але потрібно скористатися перевіреними.
Рецептом кексу з сиром та цукатами поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Кекс з додаванням сиру та цукатів ароматний та соковитий, — каже Елла Іванова. — Раджу приготувати.
Кекс з сиром та цукатами
- 2 яйця
- 250 г сиру
- 200−220 г борошна
- 180 г цукру
- 120 г вершкового масла
- 100 г цукатів + 50 г лікеру або апельсинового соку (замочити цукати на пару годин)
- 8 г ванільного цукру
- Сіль та сода — по дрібці
- 4 г розпушувача
Збиваємо з цукром яйця, додаємо ванільний цукор та сіль. Додаємо вершкове масло та сир — і збиваємо. Потім додати борошно, розпушувач та соду. Добре перемішати. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Додати цукати та замісити тісто.
Випікаємо при 170 градусах 30−35 хвилин.
Для глазурі взяти 150 г цукрової пудри та 1−2 столові ложки лимонного соку.
У пудру поступово додаємо лимонний сік до бажаної консистенції та декоруємо глазур'ю кекс.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти великодніх десертних яєць зі смаком тірамісу, а також сирної паски з маком, яка обов'язково стане однією з ваших улюблених.
Фото з альбому Елли Іванової38
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