Бездріжджова паска за годину від Ольги Рябенко: «за цим рецептом точно вийде»
Суперфіналістка кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом корисного крекера, розповіла, як приготувати «швидку» паску до Великодня.
На своїй сторінці у соцмережах вона розповіла, як приготувати бездріжджову паску за годину. Така паска, за словами Ольги Рябенко, вийде дуже смачною навіть у тих, хто раніше не наважувався готувати подібну випічку.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Кисломолочний сир — 360 г;
- Яйця — 4 шт;
- Цукор — 200 г;
- Масло — 200 г (розтопленого);
- Сіль -½ ч. л;
- Борошно — 400 г (просіяне);
- Розпушувач — 2 ч. л;
- Родзинки — 250 г;
- Цедра апельсина — 1,5 шт.
Для глазурі (Швейцарська меренга):
- Білок — 2 шт;
- Цукор — 130 г;
- Сік лимона — ½ ч. л.
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Приготування:
- Змішати сир, яйця, цукор та сіль (перебити блендером чи міксером).
- Влити масло, додати борошно та розпушувач.
- Замісити тісто.
- Родзинки промити.
- Натерти цедру апельсина.
- Всипати в тісто та змішати.
- Форми для пасок заповнити тістом на ⅔.
- Випікати при 180° 1 годину.
- Для глазурі змішати білки з цукром, поставити на водяну баню, мішати до розчинення цукру (до 5- 7 хв або 65 градусів). Зняти, влити сік лимону та збити міксером до стійких піків. Все!
Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом паски на вершках, а також розповіла, як приготувати моркв'яну паску.
Фото — скріншот68
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