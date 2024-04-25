Бездріжджова паска за годину від Ольги Рябенко: «за цим рецептом точно вийде»

Суперфіналістка кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом корисного крекера, розповіла, як приготувати «швидку» паску до Великодня.

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На своїй сторінці у соцмережах вона розповіла, як приготувати бездріжджову паску за годину. Така паска, за словами Ольги Рябенко, вийде дуже смачною навіть у тих, хто раніше не наважувався готувати подібну випічку.

Інгредієнти: Для тіста: Кисломолочний сир — 360 г;

Яйця — 4 шт;

Цукор — 200 г;

Масло — 200 г (розтопленого);

Сіль -½ ч. л;

Борошно — 400 г (просіяне);

Розпушувач — 2 ч. л;

Родзинки — 250 г;

Цедра апельсина — 1,5 шт. Для глазурі (Швейцарська меренга): РЕКЛАМА Білок — 2 шт;

Цукор — 130 г;

Сік лимона — ½ ч. л.

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Приготування: РЕКЛАМА Змішати сир, яйця, цукор та сіль (перебити блендером чи міксером).

Влити масло, додати борошно та розпушувач.

Замісити тісто.

Родзинки промити.

Натерти цедру апельсина.

Всипати в тісто та змішати.

Форми для пасок заповнити тістом на ⅔.

Випікати при 180° 1 годину.

Для глазурі змішати білки з цукром, поставити на водяну баню, мішати до розчинення цукру (до 5- 7 хв або 65 градусів). Зняти, влити сік лимону та збити міксером до стійких піків. Все!

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом паски на вершках, а також розповіла, як приготувати моркв'яну паску.

Фото — скріншот

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