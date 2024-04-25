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Бездріжджова паска за годину від Ольги Рябенко: «за цим рецептом точно вийде»

9:07 25 квітня 2024
Паска

Суперфіналістка кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом корисного крекера, розповіла, як приготувати «швидку» паску до Великодня.

На своїй сторінці у соцмережах вона розповіла, як приготувати бездріжджову паску за годину. Така паска, за словами Ольги Рябенко, вийде дуже смачною навіть у тих, хто раніше не наважувався готувати подібну випічку.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Кисломолочний сир — 360 г;
  • Яйця — 4 шт;
  • Цукор — 200 г;
  • Масло — 200 г (розтопленого);
  • Сіль -½ ч. л;
  • Борошно — 400 г (просіяне);
  • Розпушувач — 2 ч. л;
  • Родзинки — 250 г;
  • Цедра апельсина — 1,5 шт.

Для глазурі (Швейцарська меренга):

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  • Білок — 2 шт;
  • Цукор — 130 г;
  • Сік лимона — ½ ч. л.

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Приготування:

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  • Змішати сир, яйця, цукор та сіль (перебити блендером чи міксером).
  • Влити масло, додати борошно та розпушувач.
  • Замісити тісто.
  • Родзинки промити.
  • Натерти цедру апельсина.
  • Всипати в тісто та змішати.
  • Форми для пасок заповнити тістом на ⅔.
  • Випікати при 180° 1 годину.
  • Для глазурі змішати білки з цукром, поставити на водяну баню, мішати до розчинення цукру (до 5- 7 хв або 65 градусів). Зняти, влити сік лимону та збити міксером до стійких піків. Все!

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася рецептом паски на вершках, а також розповіла, як приготувати моркв'яну паску.

Фото — скріншот

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