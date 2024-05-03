Україна розбила у вирішальній грі чемпіонату світу з хокею Литву та піднялася до дивізіону 1А: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 3 травня, збірна України з хокею, яка розгромила раніше всіх своїх суперників — Естонію (8:0), Нідерланди (4:0), Китай (9:0) та Іспанію (6:1), провела на Twinsbet Arena у Вільнюсі вирішальний матч на чемпіонаті світу у дивізіоні 1 В.

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У поєдинку за путівку до дивізіону 1А підопічні Дмитра Христича зійшлися з господарями льоду командою Литви, яка також обіграла всіх своїх опонентів, але з більш скромною різницею шайб. У підсумку наша команда перемогла підопічних канадця Рона Паско — 4:1 (Трахт, 10, 31, Денискін, 54, Пересунько, 58 — Норейка, 57) і, посівши перше місце, підвищилася у класі. До речі, збірна України виступить у другому за силою дивізіоні світового хокею вперше з 2017 року (там виступають Словенія, Італія, Румунія, Угорщина, Японія та Південна Корея, але одна команда за підсумками турніру підніметься до еліти, а ще одна вилетить до третього за силою дивізіону).

В інших поєдинках ігрового дня зафіксовано такі результати: Нідерланди — Іспанія — 0:1, Китай — Естонія — 1:3.

Підсумкове становище команд: 1. Україна — 15 очок (різниця шайб — 31:2); 2. Литва — 12 (16:7); 3. Естонія — 8 (11:20); 4. Китай — 6 (11:16); 5. Іспанія — 4 (6:20); 6. Нідерланди — 0 (4:14).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу пробилася на чемпіонат Європи.

Фото ФХУ

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