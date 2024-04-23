Сестра Дженніфер Лопес підтримала зірку в емоційному публічному зверненні

Співачка Дженніфер Лопес, яка мала продати свій пентхаус з великою знижкою, має згуртовану родину, яка не може не пишатися зіркою за все, чого вона досягла у своєму житті. Молодша сестра Джей Ло, Лінда Лопес, вийшла в Instagram, щоб віддати особливу шану співачці, розмірковуючи про особливий вечір у Нью-Йорку минулого тижня. Лінда супроводжувала Дженніфер на щорічному гала-вечорі Hiispanic Federation Annual Gala, де вона була названа лауреатом 2024 року. Лінда поділилася кількома фотографіями з вечора, в тому числі одним фото, на якому Джей Ло отримує нагороду на сцені, пише Hello!

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Вона написала: «Щодо вчорашнього вечора… не може бути більш досконалого, що моя прекрасна сестра була удостоєна нагороди premio orgullo, тому що я не можу більше пишатися нею. Вона живе, любить… і приносить так багато, і означає так багато для всіх нас — більше, ніж вона коли-небудь дізнається. Люблю вас… І дякую @hispanic_federation і @lin_manuel за такий чудовий вечір!«

Шанувальники поспішили прокоментувати пост, написавши один з них: «Як благословенна Дженніфер, що у неї є така любляча сестра, як ти. Я відчуваю цю любов! Я сподіваюся, що вона продовжить надихати молодих і старих на довгі роки».

Підтримка сестри означала для Дженніфер цілий світ. Вона виросла в згуртованій родині в Бронксі, Нью-Йорк, і часто приїжджає туди в гості. На початку місяця її сфотографували разом з Ліндою та їхньою старшою сестрою Леслі, коли вони поїхали на шоу на Бродвеї. Наразі вона також придивляється до будинків у Нью-Йорку. Зірка перебуває переважно в Лос-Анджелесі, де вона живе з чоловіком Беном і близнюками Еммою та Максом, яким по 16 років. Вона також є мачухою трьох дітей Бена, яких він виховує разом з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер — Вайолет, Фіна та Семюеля.

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес розповіла, що надихнуло її на створення фільму.

На фото у заголовку Джей Ло з сестрами Линдою та Леслі

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