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М’ясний хлібець із курятини: ситно та ароматно

20:19 5 травня 2024
М&#39;ясний хлібець із курятини

Страви з курятини ідеально підходять до святкового столу. М’ясний хлібець гості точно оцінять за насичений смак та оригінальність, ділиться фудблогерка Юлія Горячко.

Інгредієнти:

  • 1 кг курячого м"яса (стегенця, 1 філе)
  • Сіль, спеції (солодка паприка, кмин, перець, орегано)
  • 1 ч. л. желатину

Приготування:

Желатин залити холодною водою і залишити набухати.

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Стегенця очистити від шкіри та кісток. Нарізати середніми та дрібними кубиками. Обрізки м"яса змолоти в м"ясорубці чи блендері. Додати спеції й сіль. Добре вимішати. Накрити харчовою плівкою. Залишити маринуватись на ніч.

Зранку додати розтоплений желатин. Перемішати.

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Викласти у форму, застелену пергаментом. Зверху хлібець злегка змастити олією. Накрити фольгою. Випікати при 190 градусах 1 годину. Перед закінченням приготування посипати зверху спеціями та поставити допектись без фольги.

Їсти, коли повністю охолоне, найкраще — наступного дня.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт соковитої шинки в духовці від фудблогера Олексія Міля. Порадуйте також рідних гавайською стравою — курча Хулі-Хулі від шефа «Пекельної кухні».

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