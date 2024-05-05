Коли варто принюхатися: запахи в автомобілі, які мають насторожити водія

Запахи в нових автівках можуть негативно позначатися на здоров'ї водіїв — салони радять провітрювати. Однак є кілька запахів, які мають насторожити автовласників — простим провітрюванням у таких випадках не обійтись.

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Як пише еxpress.co.uk, один із них — запах горілої гуми, який попереджає про перегрівання гальм. Це може бути викликане частим різким гальмуванням у короках або під час руху в гірській місцевості.

Ще один поширений запах — запах пластику, що горить. Це часто вказує на несправність електричної системи автомобіля, наприклад, перегрівання проводів або перегорання запобіжника.

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На несправність гальм може вказувати й металевий запах. У важких випадках запах металу може вказувати на внутрішні проблеми двигуна: надмірне зношування компонентів через низький рівень масла або механічну несправність.

А неприємний запах тухлих яєць, швидше за все, спричинений проблемами паливної системи. Наприклад, несправністю каталітичного нейтралізатора. Це частина вихлопної системи, яка відіграє важливу роль у зниженні шкідливих викидів.

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Про що свідчить сильний запах бензину у салоні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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