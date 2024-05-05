Коли висаджувати в ґрунт розсаду перцю і чому краще робити це після заходу сонця

Висадка рослин в грунт залежить від температурних «вподобань» культури. Зокрема, перець дуже любить тепло і не переносить похолодання — в холодному грунті коренева система відмирає.

ВІДЕО ДНЯ

Дати висадки перцю у відкритий грунт визначають за датою останніх заморозків, пише politeka.net. Оптимальний вік розсади — 60−80 днів від появи сходів. Але значно краще приживається і дасть вищі врожаї 40-денна розсада перцю. Рекомендована висота сіянця — 20−25 см. Коренева система перцю має повністю заповнити горщик об'ємом 300−400 мл.

Перед висадкою розсаду необхідно «закалювати» — привчити до сонця і коливань температури. Тому спочатку розсаду перцю виносять на свіже повітря на 2−3 години і поступово збільшують цей термін до 8−12 годин.

За 7−10 днів до висадки експерти радять підживити перець фосфорно-калієвим добривом, а безпосередньо перед посадкою — добре полити.

РЕКЛАМА

Читайте також: Бананова шкірка й не тільки: кілька варіантів підживлення розсади перцю для отримання багатого врожаю

Як правило, перець висаджують в грунт на ту ж глибину, в якій він знаходився в горщику. Найкраще це зробити ввечері після заходу сонця або ж у прохолодний, вологий, похмурий вечір. Погано висаджувати перець у грунт рано вранці.

РЕКЛАМА

В лунки додають компост і воду. Коли вода вбереться у грунт, перець витягують з горщика і розміщують кореневий ком на дні. Простір між грудкою і стінками лунки заповнюють грунтом, злегка притискають його і акуратно поливають саджанець розчином для міцності коренів.

У травні сприятливими для посадки перцю днями вважаються 10−12, 19−22 травня.

РЕКЛАМА

Досвідчені городники радять підживлювати розсаду перців, огірків та томатів розчином з додаванням цукру та дріжджів. Чайну ложку цукру та чайну ложку пекарських дріжджів змішують з літром теплої води. Розчин повинен настояться 5−6 годин, а потім його розводять у 5 літрах води й поливають розсаду.

Фото Pixabay

36

Читайте нас у Facebook