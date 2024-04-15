Чи продовжать виплати студентам-ВПО: пояснення юристів

Одним з найпоширеніших, а донедавна — й найсуперечливіших питань, є питання продовження допомоги на проживання студентам-ВПО. Чи мають право на продовження виплати студенти сьогодні, пояснили в «Юридичному пораднику для ВПО». Раніше «ФАКТИ» писали, що пенсіонери, які проживають у зоні бойових дій, отримуватимуть доплату до пенсії.

ВІДЕО ДНЯ

«Так, студенти мають право на продовження виплати допомоги на проживання ВПО особисто на себе та у складі сім'ї своїх батьків. Якщо діти у складі сім'ї своїх батьків, то діти/особи до 23 р., які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, мають право на продовження допомоги в складі своєї сім'ї, якщо в сім'ї є:

непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася;

працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, зокрема, які протягом попередніх шести місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа — підприємець та розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання;

особи, які втратили працездатність (наприклад, досягли пенсійного віку).

У цьому випадку за продовженням виплат звертається уповноважений член сім'ї".

Якщо мова йде про продовження виплат особисто на себе, то діти/особи віком до 23 р., які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної, фахової передвищої, вищої освіти після досягнення ними 18 р. і не мають власних сімей, мають право звертатися за призначенням допомоги особисто, якщо вони мають фактичне місце проживання (перебування) інше, ніж в уповноваженої особи.

РЕКЛАМА

«Тобто у цьому випадку за продовженням виплат може звертатися сам студент-ВПО.

І в першому, і в другому випадку береться до уваги:

РЕКЛАМА

період переміщення (повторного переміщення) з територій бойових дій або тимчасової окупації;

сукупний дохід сімʼї не повинен перевищувати 9444 грн на одного члена сім'ї за останні 3 місяці перед місяцем звернення;

загальна відповідність «майновим» критеріям (про купівлю транспортних засобів, житла, валюти, депозити тощо).

Заявник не може знаходитися на тимчасово окупованій території України".

Раніше «ФАКТИ» публікували роз’яснення щодо нових правил компенсації за розміщення переселенців.

РЕКЛАМА

14

Читайте нас у Facebook