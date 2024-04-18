Котлети «Гнізда»: як приготувати смачну та гарну страву

Це один з варіантів домашніх котлет. Але завдяки незвичайному зовнішньому вигляду вони перетворюються на оригінальну страву, яку можна подавати до святкового столу, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

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Інгредієнти:

500 г фаршу (свинячого та курячого)

200 г твердого сиру

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1 невеличка цибулина

1 яйце

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2 ст. л. панірувальних сухарів (можна використати манку)

3 ст. л. сметани

сіль, перець, приправа до смаку

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Приготування

Для котлет «Гнізда» нам знадобляться фарш і сир, який натираємо на дрібній терці. Фарш беремо порівну свинячий та курячий, до якого додаємо інгредієнти, як до котлет. Це може бути манка, сухарі, розмочений хліб тощо. Цибульку тремо на тертці, а можна дрібненько порізати. Перемішуємо і, змочивши руки у воді, формуємо кружечки з невеликими заглибленнями у центрі. Змащуємо сметаною й посипаємо сиром. Викладаємо на деко, застелене пергаментом, і змащуємо трішки олією. Випікаємо в розігрітій духовці при t 180 °C 35−40 хв.

Готові котлети посипаємо за бажанням кропом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, як приготувати ніжні, соковиті та ароматні німецькі котлети без смаження та олії.

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