Котлети «Гнізда»: як приготувати смачну та гарну страву
Це один з варіантів домашніх котлет. Але завдяки незвичайному зовнішньому вигляду вони перетворюються на оригінальну страву, яку можна подавати до святкового столу, ділиться кулінарка Наталія Бевза.
Інгредієнти:
500 г фаршу (свинячого та курячого)
200 г твердого сиру
1 невеличка цибулина
1 яйце
2 ст. л. панірувальних сухарів (можна використати манку)
3 ст. л. сметани
сіль, перець, приправа до смаку
Приготування
Для котлет «Гнізда» нам знадобляться фарш і сир, який натираємо на дрібній терці. Фарш беремо порівну свинячий та курячий, до якого додаємо інгредієнти, як до котлет. Це може бути манка, сухарі, розмочений хліб тощо. Цибульку тремо на тертці, а можна дрібненько порізати. Перемішуємо і, змочивши руки у воді, формуємо кружечки з невеликими заглибленнями у центрі. Змащуємо сметаною й посипаємо сиром. Викладаємо на деко, застелене пергаментом, і змащуємо трішки олією. Випікаємо в розігрітій духовці при t 180 °C 35−40 хв.
Готові котлети посипаємо за бажанням кропом.
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