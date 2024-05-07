Салат із бринзою, огірком та оливками: прекрасна ідея для легкої вечері
Навесні багато хто згадує про необхідність схуднути до літа. Що ж їсти? Звичайно, салати. У них мало калорій, але багато корисних речовин. У кожного є свій улюблений салат, а, може, і не один.
Але ніколи не зайве дізнатися новий рецепт, спробувати втілити і взяти на замітку.
Рецептом салату з огірком, бринзою та оливками поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Для приготування цього салату використовуйте огірок без шкірки, — каже Ардія Діаманті. - Часник краще взяти молодий. За бажання можна його замінити цибулею. Подавати салат охолодженим!
Салат з огірком, бринзою та оливками (на 2 порції)
- Огірок — 2 шт.
- Бринза — 100 г
- Оливки — 10 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Оливкова олія — 2 столові ложки
- Свіжовичавлений сік лимона — 2 чайні ложки
Огірок і м'якоть авокадо порізати кубиками, додати оливки і натерту бринзу та часник. Перемішати і заправити оливковою олією з соком лимона. За бажання можна доповнити улюбленою зеленню.
І смачного!
Нагадаємо рецепт барвистого, ситного і смачного салату.
Фото з альбому Ольги Сметанської5
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