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Салат із бринзою, огірком та оливками: прекрасна ідея для легкої вечері

22:27 7 травня 2024
Салат з бринзою, огірком та оливками

Навесні багато хто згадує про необхідність схуднути до літа. Що ж їсти? Звичайно, салати. У них мало калорій, але багато корисних речовин. У кожного є свій улюблений салат, а, може, і не один.

Але ніколи не зайве дізнатися новий рецепт, спробувати втілити і взяти на замітку.

Рецептом салату з огірком, бринзою та оливками поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Для приготування цього салату використовуйте огірок без шкірки, — каже Ардія Діаманті. - Часник краще взяти молодий. За бажання можна його замінити цибулею. Подавати салат охолодженим!

Салат з огірком, бринзою та оливками (на 2 порції)

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  • Огірок — 2 шт.
  • Бринза — 100 г
  • Оливки — 10 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Часник — 2 зубчики
  • Оливкова олія — 2 столові ложки
  • Свіжовичавлений сік лимона — 2 чайні ложки

Огірок і м'якоть авокадо порізати кубиками, додати оливки і натерту бринзу та часник. Перемішати і заправити оливковою олією з соком лимона. За бажання можна доповнити улюбленою зеленню.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт барвистого, ситного і смачного салату.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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