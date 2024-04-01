Тля на городі: що важливо знати і що потрібно зробити

Досвідчені городники, які раніше розповіли про правила вирощування розсади огірків, дали поради, як боротися із тлею (попелицею) на городі, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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- Регулярний догляд: Постійно перевіряйте рослини на ознаки тлі. Чим швидше ви помітите їх появу, тим легше буде знищити їх.

- Видалення заражених частин: Відокремлюйте та видаляйте заражені частини рослин. Це може запобігти подальшому поширенню хвороби.

- Використання природних ресурсів: Враховуйте використання природних ворожих рослин, таких як нирі, які можуть боротися з тлею.

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- Мульчування ґрунту: Мульчування може допомогти утримати вологу в ґрунті та запобігти поширенню тлі.

- Використання фунгіцидів: У випадках серйозного зараження може знадобитися використання фунгіцидів. Обережно дотримуйтесь інструкцій щодо їх застосування.

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- Дотримання ротації культур: Ротація культур може допомогти запобігти поширенню хвороб, включаючи тлі. Вона допомагає зберігати ґрунт здоровим та менше схильним до зараження.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чим підживити розсаду капусти після висадки в ґрунт, а також про те, як можна позбутися колорадського жука.

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